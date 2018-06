Filippo Magnini sposa subito Giorgia Palmas: «Predestinati a stare insieme»

Filippo Magnini e Giorgia Palmas non perdono tempo. La nuova coppia dell’estate 2018 (soltanto fino a tre mesi fa la Palmas era fidanzata con Vittorio Brumotti) ha annunciato a Chi l’intenzione di sposarsi molto presto. «Giorgia e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi – ha detto Filippo Magnini -. Per fortuna ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze».

LEGGI ANCHE > La foto di Filippo Magnini con Giorgia Palmas

Filippo Magnini sposa Giorgia Palmas, la motivazione

La bufera a cui si riferisce l’ex fidanzato di Federica Pellegrini è la squalifica di otto anni per un caso di presunto doping. A causa di questo processo, Magnini ha rinunciato a partecipare a Pechino Express (doveva essere protagonista del programma di Raidue insieme alla sorella): vuole difendersi per dimostrare la sua innocenza e andrà fino in fondo. In quest’ultimo periodo, Magnini ha rivendicato fortemente la sua estraneità ai fatti e lo ha ribadito anche dalle colonne di Chi: «Sono stato uno degli atleti più controllati, ma ne uscirò pulito anche questa volta – ha detto -. Credo che questo accanimento nei miei confronti sia dovuto al fatto che ho pestato i piedi a qualcuno».

Nel frattempo, si consola con l’ex velina di Striscia la Notizia che, a quanto pare, lo ha già presentato alla sua famiglia, nonostante i pochissimi mesi di fidanzamento. La coppia è reduce da una vacanza insieme alla figlia di Giorgia Palmas, Sofia. La show girl e attrice è entusiasta e non ha paura a pronunciare la parola matrimonio: «Io difendo il mio compagno, in primis come uomo e poi come atleta che ha reso grande l’Italia – ha affermato la Palmas -. Quindi prima superiamo questa battaglia, poi… Sì, parliamo di matrimonio e sarà sulla spiaggia in Sardegna. Intanto ho presentato Filippo alla mia famiglia e anche alla mia bambina, Sofia».

Filippo Magnini sposa Giorgia Palmas, la possibile data

Nessun dubbio, quindi: le intenzioni sono piuttosto serie. Entrambi sono pronti a gettarsi il passato sentimentale alle spalle. Prima, però, bisogna risolvere l’affair giudiziario di Magnini: l’udienza davanti al tribunale anti-doping è stata anticipata al 12 luglio prossimo (rispetto a una precedente data prevista per settembre). Poi si passerà a scegliere la meravigliosa spiaggia sarda che ospiterà le nozze della nuova coppia dell’estate 2018.