Breve guida semi seria ai Tormentoni estate 2018: la “Cintura” inclusa

Despacito scansate. Arriva l’estate 2018 e con essa anche tutte quelle canzoni che odiamo, odieremo ma che ci troveremo a cantare in macchina. Tutti quei tormentoni estivi 2018 su cui sparleremo se qualcuno oserà proporli con entusiasmo.

Sì, dovete prepararvi a tutto questo. Perché quando sarete al lido, in spiaggia, in mezzo al traffico sulla tangenziale o in discoteca dopo un Mojito di troppo dovrete affrontare questo problema. Qual è il tormentone estate 2018? E sopratutto come posso evitarlo?

Iniziamo con la classifica dei tormentoni estate 2018.

Re Alvaro Soler is back: “La Cintura”

Al primo posto c’è il re dei tormentoni estivi. Alvaro Soler con “La Cintura”

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Voy a aprender a controlar

Mi cintura, cintura

(Mi cintura, cintura)

Come noterete il testo offre ampie riflessioni geo politiche. Intanto sappiate che il brano dell’ex giudice di X Factor, lanciato questa primavera, è già disco di platino. Riempie tutti i locali, gli aperitivi, le palestre. Insomma, non avete scampo. La canzone “La cintura” anticipa l’album in uscita a a settembre. Se non siete amanti di Soler vi abbiamo avvisato.

Elettra Lamborghini – Pem Pem

La giovane ereditiera, diventata popolare dopo il format tv “Riccanza”, approda nel mondo della musica. Canta in spagnolo la sua “Pem Pem“. E spopola in Italia (sì anche se canta in spagnolo).

Elettra Lamborghini potenzia il concetto di onomatopeico. Qui una parte della traduzione di Pem Pem.

Io so che è così

Io so che lui non mi ama

Mi chiama solo di notte

Mi invita a casa sua

Vuole fumare marijuana

Vuole portarmi nel suo letto Vuole fare PEM PEM

Pemperepempempem

Il giocatore Dani Alves “Suave”

L’ex difensore della Juventus, fermo per l’infortunio che gli ha impedito di giocare al Mondiale, ha lanciato la sua canzone. L’esterno del Paris Saint Germain canta al fianco di Pinto “Wahin” e Thiago Matheus.

Dannazione, perché ti sei infortunato?

Occhio a Takagi & Ketra: lanciano “Amore e Capoeira” con Giusy Ferreri

Takagi & Ketra lanciano la loro “Amore e Capoeira” con Giusy Ferreri. Quelli de “L’esercito dei selfie” ritornano con una canzone destinata a scalare le classifiche italiane. Qui sotto un estratto del brano. La canzone originale su Youtube è praticamente introvabile.

Cercavo un mare calmo e ho trovato te

Col vento così forte, non dirmi buonanotte

Soltanto per stasera

Amore e capoeira

Cachaça e luna piena

Come in una favela

Come in una favela

Bene.

Siete ancora vivi? Non avete infilato le Havaianas ai piedi? Avete il passaporto in mano perché volete emigrare dopo averle ascoltate? Calmatevi. Resistere a Despacito per voi oramai sarà una passeggiata. Stavolta, per il 2018, la lista è lunga.

J-Ax e Fedez con la loro “Italiana”

Più o meno come avviene ogni estate abbiamo la canzone top per il cornetto Algida e tante altre care cose. Si tratta di Italiana, ultima fatica del duo J-Ax e Fedez.

Almeno qui i testi salgono di qualità.

Capo Plaza feat. Sfera Ebbasta &Drefgold con Tesla

Se siete sopra i 30 anni non la apprezzerete mai. Sappiate che è molto stimata tra i maturandi.

Thegiornalisti con “Questa nostra stupida canzone d’amore”

Qui c’è spazio anche per gli hipster.

Dua Lipa ft. Calvin Harris con “One kiss”

Una canzone che sostanzialmente lascia un po’ boh.

Bene, più o meno qui ci sono tutte. L’estate è appena iniziata. Occhio agli outsider.