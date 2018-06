Bella ciao remix: polemica per il brano di Steve Aoki e Marnik

Bella ciao ma remixata. Il brano simbolo delle lotte partigiane sta facendo discutere i social. A crearlo il deejay Steve Aoki e il duo italiano Marnik (Alessandro Martello e Emanuele Longo).

Come racconta anche Repubblica la canzone, disponibile su Spotify, non è piaciuta molto su Twitter.

A me anche l’uso di “Bella ciao” in una serie tv aveva fatto storcere il naso, perché notavo che molti (pure italiani eh) avevano finito per credere che fosse una canzone creata appositamente per la serie. Ora pure il remix manco fosse la peggiore puttanata di Pitbull. Indecenti.

il fatto di steve aoki NON deve passare in osservato, assolutamente no, il mio prozìo non è stato torturato dai nazifascisti per un remix di bella ciao su cui la gente ci si ubriaca sopra

— alis maturanda in semi-hiatus (@strinjiminforte) 14 giugno 2018