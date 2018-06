Due politici norvegesi vogliono dare il Nobel per la Pace a Donald Trump

Donald Trump, diventato il primo presidente degli Stati Uniti a incontrare un leader nordcoreano, è stato nominato per il Nobel per la pace 2019. Da due politici norvegesi.

Il presidente USA ha dato “un enorme apporto per il disarmo, la pace e la riconciliazione tra Nord e Sud Corea”, spiega ai media norvegesi Christian Tybring-Gjedde, membro del Norway’s right-wing Progress Party e uno dei parlamentari che hanno proposto il tycoon per l’ambito premio.

L’eventuale nomina di Trump non è invisa. A parte le tifoserie di casa a maggio, il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha affermato che se Trump fosse stato in grado di “aggiustare” la crisi nordcoreana, non sarebbe stato da meno di Barack Obama.

Il Comitato norvegese per il Nobel non commenta pubblicamente le nomination, che mantiene segrete da 50 anni.

(Foto Zumapress da archivio Ansa: visita del presidente Usa Donald Trump in Cina. Credit immagine: TPG via ZUMA Press)