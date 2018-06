Coca Cola e la lotta contro i pregiudizi durante il Ramadan | VIDEO

Coca Cola ha oggi diffuso sul suo canale Facebook uno spot dedicato ai musulmani di tutto il mondo. Da mercoledì 16 maggio fino a giovedì 14 giugno 2018 è in corso il Ramadan, ovvero il mese in cui, in base all’Islam, si deve dedicare del tempo al digiuno e all’abnegazione.

Lo spot cera di superate i tanti stereotipi sulla cultura musulmana che, in un periodo connotato da diversi episodi di islamofobia, aiuta non poco.

Nel video due ragazze riescono a bersi una Coca a tramonto fatto. Infatti è consuetudine consumare pasti e bevande, durante il Ramadan, solo di sera. In tanti si complimentano per la scelta fatta dall’azienda.