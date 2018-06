Il Ken italiano è stato derubato di 1400 euro nella casa del Grande Fratello

La stazione dei carabinieri dell’Appia-Caffarella a Roma si è trovata ad accogliere una richiesta decisamente insolita. Angelo Sanzio, conosciuto al grande pubblico come il Ken Italiano, sarebbe stato derubato al momento del suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Non il classico furto con scasso approfittando della sua assenza, quanto piuttosto una operazione, che sembra essere stata sistematica, di prelievo dal suo conto corrente bancario, fino a raggiungere la somma di 1400 euro.

Ken italiano derubato, cosa è successo

Il conto in banca è stato letteralmente prosciugato tra il 15 aprile e il 22 maggio, periodo di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello. Il Ken italiano, infatti, è stato eliminato prima della quindici giorni finale della trasmissione condotta da Barbara D’Urso. La scoperta del furto è stata fatta soltanto in un secondo momento, quando il noto personaggio televisivo ha cercato di effettuare un pagamento con la propria carta di credito. Pagamento che, ovviamente, è stato rifiutato.

Ken italiano derubato, il racconto di Angelo Sanzio

«Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello – ha raccontato al quotidiano Leggo Angelo Sanzio – i concorrenti vengono portati per 4 giorni in hotel e affidati ad una persona che prende tutti gli effetti personali, sigillandoli in una busta gialla. Ho lasciato anche le mie carte di credito, convinto che venissero custodite in cassaforte». Sarà proprio questo il punto sul quale andrà a indagare prima di tutto la produzione del programma. Il Ken italiano, infatti, ha dichiarato che questi ultimi sono schierati dalla sua parte e vogliono vederci chiaro nella vicenda.

Da questo punto di vista, la produzione cercherà di fornire tutto il supporto logistico necessario alle forze dell’ordine per risalire all’identità dell’autore del furto. Angelo Sanzio, conosciuto come il Ken Italiano, è stato tra i personaggi della casa del Grande Fratello dopo essere stato lanciato in televisione proprio dai programmi pomeridiani di Barbara D’Urso, noto per i tanti interventi chirurgici ai quali si è sottoposto nel corso della sua vita. Nell’ambito dell’ultima edizione del Grande Fratello aveva destato molto attenzione il suo coming-out in diretta televisiva.