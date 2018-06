Matteo Salvini, dopo la difficile «vittoria» dell’Aquarius, si è rilassato guardando Amici

Non c’è nulla di meglio per un ministro dell’Interno, al termine di una dura giornata di lavoro, di un po’ di televisione per rilassarsi. Talk show politici? Documentari? Niente affatto. Matteo Salvini guarda Amici dopo 24 ore molto intense, passate a portare avanti un lunghissimo braccio di ferro con gli alleati di governo per impedire alla nave Aquarius, carica di 629 migranti, di attraccare in un porto italiano.

Così, mentre 629 vite umane erano ancora in alto mare con la promessa di sbarco a Valencia ottenuta dalla Spagna del socialista Pedro Sanchez, ma con pochi viveri e in condizioni davvero difficili, il ministro dell’Interno italiano ha deciso di accendere la tv e di sintonizzarsi sulle reti Mediaset per assistere alla finale del talent-show di Maria De Filippi.

La cosa, ovviamente, non poteva passare inosservata e, soprattutto, non poteva non essere oggetto di propaganda politica. L’informazione, infatti, è stata fornita dallo stesso Matteo Salvini via Twitter:

Dopo una giornata lunga e impegnativa, un po’ di relax coi ragazzi e con la musica di #Amici17.

Buona serata e GRAZIE a tutti dell’affetto, se Voi ci siete io ci sono. pic.twitter.com/48s6wH4y1c — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 giugno 2018

«Dopo una giornata lunga e impegnativa – ha detto Salvini -, un po’ di relax coi ragazzi e con la musica di Amici 17. Buona serata e grazie a tutti dell’affetto, se voi ci siete io ci sono». Insomma, c’è il riferimento esplicito al lavoro svolto dal ministro dell’Interno della Lega nel corso della giornata e c’è la fotografia della televisione accesa.

Ovviamente, nessuno mette in discussione il diritto a rilassarsi di un uomo delle istituzioni. Né tantomeno le modalità con cui sceglie di farlo. Fatto sta che l’accenno alle fatiche della giornata – una giornata che ha visto Matteo Salvini sugli scudi, sbandierando ai quattro venti la presunta «vittoria» per non aver accolto 629 migranti bisognosi di aiuto sulle coste italiane – rende il tweet decisamente grottesco.

Soprattutto, vista la situazione di emergenza che i migranti della Aquarius stavano vivendo ancora in quelle ore. Suona un po’ così: 629 persone, senza cibo e in condizioni mediche precarie, sono in alto mare e devono affrontare un viaggio di 1400 chilometri per arrivare in un porto sicuro (Valencia, appunto), mentre lo stesso ministro dell’Interno, che – di fatto – ha impedito loro di sbarcare in Italia, sonnecchia davanti alla tv guardando Amici. E lo fa sapere a tutti pubblicando questa gran bella cosa sui social network.

(FOTO da account Twitter ufficiale di Matteo Salvini)