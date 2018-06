La vergognosa bufala del commento di Asia Argento «muoio» (con emoticons) alla notizia del fidanzato Bourdain

Da qualche minuto si era diffusa la notizia della morte di Anthony Bourdain, lo chef e scrittore (nonché autore di una fortunata serie tv e di una serie di documentari) che questa mattina si è tolto la vita in un albergo di Parigi. Anthony Bourdain era anche il fidanzato di Asia Argento, l’attrice italiana che ultimamente è finita nel mirino della rete per le sue accuse di violenza sessuale ad Harvey Weinstein.

Bufala commento Asia Argento, la falsa notizia sui principali giornali online

Ovviamente, tutti aspettavano una sua reazione alla notizia, pensando di andarla a ricercare sui social network. Qualcuno, però, a quanto pare, non ha esitato a spacciare come commento alla morte del fidanzato Anthony Bourdain un tweet totalmente decontestualizzato, diffuso proprio nei minuti in cui si stava diffondendo la notizia del suicidio del noto chef e scrittore.

La notizia è stata ripresa da diverse testate, come dimostrano questi screenshot.

Sfoglia la gallery >>

Bufala commento Asia Argento, come nasce la fake news

Tuttavia, non si tratta di una notizia che corrisponde a verità. Asia Argento, infatti, non ha per nulla commentato sui social network la notizia della morte di Anthony Bourdain. Il tweet era una risposta all’utente @tuittipaloma che aveva riportato – taggando Asia Argento – un articolo di Repubblica dal titolo «Il coraggio di Ambra Angiolini, la capofila delle attrici italiane che hanno rotto il silenzio sulle molestie sessuali». Il commento «Muoio» con tanto di emoticons sorridenti era una risposta ironica a questo thread e non aveva nulla a che fare con la notizia di Anthony Bourdain. Probabile che in quei minuti, la notizia del suo tragico suicidio non fosse nemmeno arrivata ad Asia Argento.

Questo, però, non ha impedito ad alcuni giornali di prendere per buona questa notizia – evidente frutto di un lavoro di copia-incolla – senza prima verificare la presenza di questo commento sul profilo Twitter di Asia Argento.