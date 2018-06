Morto suicida Anthony Bourdain, il grande chef-scrittore fidanzato con Asia Argento

Lutto nel mondo dello spettacolo e della cultura statunitense. Il 61enne cuoco e storyteller Anthony Bourdain, legato sentimentalmente nell’ultimo periodo all’attrice italiana Asia Argento, è stato trovato morto suicida questa mattina.

Anthony Bourdain morte, la dichiarazione della CNN

La notizia è stata confermata dalla CNN, che ha dichiarato: «È con grandissima tristezza che possiamo confermare la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain. Il suo amore per la grande avventura, i nuovi amici, il buon cibo, le bevande e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico, i suoi talenti non hanno mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e preghiere sono per sua figlia e per la sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile».

Tra i primi a esprimere cordoglio per la morte di Anthony Bourdain, c’è stato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha voluto postare una foto del loro recente incontro, nel quale avevano parlato insieme della cultura del cibo a livello planetario. Ultimamente, Anthony Bourdain aveva rilasciato anche una interessante intervista all’insterto di Repubblica RFood, in cui aveva parlato anche della sua personale idea di cibo e del modo di condividerla insieme ad Asia Argento.

Anthony Bourdain morte, la carriera e il legame con Asia Argento

Secondo le prime indiscrezioni, Bourdain si trovava in questo momento in Francia, dove stava ultimando le riprese per la fortunata serie, vincitrice anche di un Emmy Awards, Parts Unknown. A trovare il suo corpo sarebbe stato l’amico Eric Ripert, all’interno di una stanza d’albergo.

La relazione con Asia Argento è iniziata nel 2017. Lo chef e scrittore aveva un rapporto molto stretto con l’attrice italiana. Soltanto poche settimane fa erano stati fotografati insieme. Bourdain aveva sempre sostenuto la battaglia di Asia Argento nella denuncia delle violenze sessuali subite da Harvey Weinstein e da parte delle donne del mondo dello spettacolo.

Il suo lavoro con la CNN, alla guida della fortunata trasmissione, gli ha permesso di raggiungere un pubblico estremamente vasto, affascinato dalle storie che era in grado di proporre. Storie che analizzavano gli aspetti dell’uomo e le sue passioni nei confronti del cibo. Le cause del suo gesto sono al momento sconosciute.