Rocco Casalino accompagnerà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al G7 in Canada. La delegazione diplomatica che affiancherà il capo del governo nell’incontro con i leader dei Paesi più potenti al mondo che si apre oggi nel Quebec è ridotta al minimo. Il nuovo eseguito guidato da Conte è appena partito, e non c’è stato ancora tempo per nominare molti dei collaboratori del presidente del Consiglio, come i suoi consiglieri per la politica estera.

Casalino consiglierà Conte al G7 in Canada

Come scrive Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano, Giuseppe Conte porterà con sè al G7 di La Malbaie la consigliere diplomica del suo predecessore Gentiloni, Maria Angela Zappia, Rocco Casalino e Mariachiara Ricciuti, addetta stampa che ha seguito negli scorsi anni Luigi Di Maio. Secondo Feltri la mancata nomina del consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Conte, ruolo che dovrebbe essere affidato a Pasquale Salzano o Luca Giansanti, ha impedito una preparazione adeguata del vertice. Anche per questo ci sarà Casalino, che consiglierà Conte su come raccontare ai media un vertice internazionale che rischia di tramutarsi in un flop. Donald Trump ha attaccato su Twitter il premier canadese Trudeau e il presidente francese Macron, e ha già fatto trapelare l’intenzione di abbandonare il G7 quando si discuterà di contrasto al riscaldamento globale.

Le aspettative del M5S sull’incontro in Quebec sono di conseguenza molto basse: la speranza principale, secondo Stefano Feltri del Fatto Quotidiano, è la costruzione di un legame personale tra Angela Merkel e il presidente del Consiglio Conte, per favorire una collaborazione con la leader più influente d’Europa che aiuti l’attività del governo appena insediato.