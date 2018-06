Omicidio di Soumayla Sacko, fermato il 43enne indagato

I carabinieri della Compagnia di Tropea hanno eseguito il fermo di Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero già indagato per l’omicidio di Soumayla Sacko, il sindacalista 39enne originario del Mali ucciso sabato sera nel paese della provincia di Vibo Valentia mentre, con due connazionali, prendeva alcune lamiere da una vecchia fornace abbandonata. Il fermo è stato disposto dalla Procura ancora prima dell’esito dei risultati dello stub.

Soumayla Sacko, fermato il 43enne di San Calogero indagato per l’omicidio

Il fermo di Pontoriero, agricoltore, è scattato nella notte in seguito a un’ulteriore assunzione di informazioni che hanno confermato un «quadro che era evidente sin dall’inizio», come fatto sapere dalla Procura di Vibo Valentia. L’uomo è accusato di omicidio e porto e detenzione illegale di arma. Il 43enne era stato iscritto nel registro degli indagati già nelle ore immediatamente successive all’uccisione di Soumayla Sacko alla luce delle dichiarazioni dei due maliani che erano con la vittima e alla corrispondenza delle loro descrizioni con le caratteristiche somatiche, il tipo di abbigliamento e l’auto posseduta. L’uomo era anche stato sottoposto alla prova dello stub ma gli inquirenti hanno ritenuto di avere un quadro già ben delineato anche in assenza dei risultati della prova che devono ancora arrivare.

Soumayla Sacko, ucciso con un colpo di fucile alla testa

Soumalya Sacko è stato ucciso con un colpo alla testa esploso con un fucile da caccia da una distanza di circa 70 metri.I due connazionali che erano con lui, che vivono nella baraccopoli di San Ferdinando, dove alloggiano diversi braccianti africani, hanno raccontato che a sparare sarebbe stato un uomo di carnagione chiara con una maglia scura e pantaloni grigi sceso da un’auto bianca, una Fiat Panda. I due hanno fornito anche alcune cifre della targa della vettura.

(Foto di copertina Zumapress da archivio Ansa. Credit immagine: Stefano Guidi via ZUMA Wire)