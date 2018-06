A quattro giorni dal giuramento al Quirinale è arrivato il momento della fiducia parlamentare. Oggi il governo Conte sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega chiede la fiducia in aula al Senato. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene alle 12 a Palazzo Madama con il consueto discorso programmatico. Nel pomeriggio in programma poi discussione e dichiarazioni dei gruppi parlamentari, infine la votazione finale. Il voto è previsto dalle 19.15. La Camera dei Deputati invece si esprimerà domani, mercoledì, alle 17.40. Qui la diretta live della giornata.

Fiducia al governo Conte, il premier in aula al Senato: la diretta

ore 12.24. Il discorso del premier: Salvini e Di Maio hanno posto «davanti a tutto l’interesse generale». Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha anche parlato delle scelte politiche delle ultime settimane. «Sono grato a chi, rinunciando a legittime ambizioni personali ha saputo porre davanti a tutto l’interesse generale» e ha «proposto il mio nome per la guida del governo di comune accordo». Giuseppe Conte ha ricordato inoltre che «gli obiettivi» del governo «sono affidati alla pagina scritta perché dichiarati in modo trasparente, vincolandosi ad adottare tutte le iniziative e le misure necessarie a perseguirle».

ore 12.22. Il discorso del premier: «Il mio impegno per difendere gli interessi dei cittadini». «Assumo questo compito con umiltà ma anche con determinazione, con la consapevolezza dei miei limiti ma anche con la passione e l’abnegazione di chi comprende il peso delle altissime responsabilità a me affidate. Sono profondamente onorato di poter offrire il mio impegno e le mie competenze per poter difendere l’interesse dei cittadini di questo meraviglioso Paese».

ore 12.20. Il discorso del premier: «È necessario offrire risposte concrete, mettere da parte le convenienze». È necessario – ha detto ancora il premier Giuseppe Conte nel suo discorso programmatico al Senato – «offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini: la crescente disattenzione verso le istituzioni e la perdita di prestigio devono spingere a tutti a un supplemento di responsabilità che passa attraverso una maggiore apertura alle istanze reali che vengono da chi vive fuori da questi Palazzi. L’autorevolezza del governo e del Parlamento non possono basarsi solo sui compiti affidati loro dalla Carta istituzionale ma devono essere conquistati giorno dopo giorno operando con disciplina e onore e mettendo da parte le convenienze»

ore 12.19. Il discorso del premier: «Chiediamo la fiducia ad un progetto per il cambiamento». Nella parte iniziale del suo discorso per chiedere la fiducia al Senato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato: «Con questo spirito e questa consapevolezza oggi ci presentiamo a voi per chiedere la fiducia a favore non solo di una squadra di governo ma di un progetto per il cambiamento dell’Italia, formalizzato sotto forma di contratto dalle due forze politiche che formano la maggioranza parlamentare».

ore 12.10. Fiducia al governo Conte, cominciato il discorso del premier al Senato. È cominciato il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato per chiedere all’assemblea la fiducia.

ore 12.10. Fiducia al governo Conte, Cirinnà con la maglietta «famiglia arcobaleno». La senatrice del Pd Monica Cirinnà, relatrice della legge sulle unioni civili, in occasione del voto di fiducia indossa a Palazzo Madama una maglietta rosa con la scritta «famiglia arcobaleno» e sul retro la frase «È l’amore che crea una famiglia». È un modo per rispondere alle recenti dichiarazioni del ministro della famiglia Lorenzo Fontana secondo il quale «le famiglie gay non esistono».

ore 12.03. Fiducia al governo Conte, premier non ancora in aula al Senato. C’è qualche minuto di ritardo al Senato per il discorso del premier Giuseppe Conte. Molto ministri attendono nella sala del governo di palazzo Madama l’arrivo del presidente del Consiglio. Il capo dell’esecutivo non è ancora entrato in aula.

ore 11.52. Fiducia al governo Conte, Bonafede: «Contratto ambizioso, il premier non è una mia invenzione». Gli esponenti di M5S e Lega manifestano soddisfazione per l’obiettivo raggiunto e si mostrano fiduciosi per il lavoro che verrà. «Presentiamo al Parlamento italiano un contratto di governo bellissimo e molto ambizioso», ha affermato stamane il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede entrando al Senato. Il Guardasigilli ha negato che «il premier Conte sia una mia invenzione», «sarebbe profondamente ingiusto dirlo». «Io l’ho solo presentato al M5S», ha aggiunto.

ore 11.48. Fiducia al governo Conte, nel discorso del premier i principali punti del programma. È la prima volta che il premier si presentata davanti agli italiani con un intervento. Il discorso di Conte conterrà ovviamente riferimenti a tutte le principali proposte del nuovo esecutivo, in particolare quelle che hanno caratterizzato la campagna elettorale su riduzione della pressione fiscale, sostegno al reddito, lotta agli sprechi e alla corruzione. Ma ci saranno anche riferimenti alla collocazione internazionale dell’Italia, nell’Unione Europea e nella Nato. Sarà anche un modo per rassicurare i mercati dopo le tensioni in ambito finanziario dei giorni scorsi.

Le critiche dell’opposizione

Il discorso del nuovo premier Conte per la fiducia al Senato arriva in un momento di dure critiche dell’opposizione al presidente del Consiglio. L’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda sulla sua pagina Facebook tra l’ironico e l’amaro attacca il nuovo esecutivo scrivendo: «Salvini rifonda l’Europa con Orban. Falchi tedeschi in festa, ci siamo autoesclusi dal gruppo di testa dell’Unione Europea. Sono bastate 48 ore di governo per distruggere 60 anni di lavoro». E intanto… «Di Maio fa il ministro in streaming. Visite guidate al Ministero dello sviluppo economico (bagni prossima puntata) e intanto salta l’incontro Ilva». E ancora: «Crisi diplomatica con la Tunisia, uno dei pochi paesi con cui abbiamo accordo di riammissione dei clandestini. La Flat Tax per le imprese c’era già e si chiama Ires, non se ne sono accorti perche’ pianificavano la pace fiscale ovvero il condono. Le famiglie, invece, dovranno attendere il 2020 anno in cui Orban presiederà l’Onu, Salvini la Commissione Europea, Di Maio Facebook e il principale alleato dell’Italia sara’ il Venezuela”. In tutto questo «Conte non pervenuto. Ma ha parlato con la Merkel e Macron. Forse».

I numeri di M5S e Lega

Facile prevedere che il governo giallo-verde guidato da Conte otterrà una maggioranza di voti rassicurante. Al Senato su 315 senatori eletti, sono 109 i rappresentanti del M5S e 58 quelli della Lega. In totale 167 voti, ai quali possono aggiungersi in votazioni decisive quelli di 2 esponenti del Maie (Movimento associativo italiani all’estero), Ricardo Antonio Merlo e Adriano Carlo, e di due ex pentastellati, Maurizio Buccarella e Carlo Martelli, fuoriusciti dal Movimento per la vicenda delle finte restituzioni dei rimborsi. In bilico anche il sostegno del gruppo Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv) che conta 8 membri. Meno complicata è la situazione alla Camera. Su 630 deputati, con soglia della maggioranza assoluta quindi a 316 seggi, Movimento 5 Stelle e Lega hanno una maggioranza estremamente ampia. Il gruppo pentastellato è composto da 222 membri. I deputati leghisti sono invece 124. In totale 346.

Cos’è la fiducia parlamentare

La fiducia parlamentare è l’atto che, attraverso una votazione, consente al Parlamento di esprimere il governo o controllarne l’operato. Nel nostro ordinamento la fiducia viene accordata dalle due Camere, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, in maniera indipendente, tramite una votazione nominale, entro dieci giorni dalla formazione dell’esecutivo. All’articolo 94 della Costituzione si legge:

«Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia».

Il programma

Il programma della fiducia al governo Conte al Senato prevede il discorso del presidente del Consiglio in Aula alle 12. La discussione a seguire dalle 14.30 in poi. Alle 17.40 le dichiarazioni dei gruppi parlamentari e alla fine la votazione. Entro le 19.15 dovrebbe esserci la prima chiama dei senatori. Poi la seconda. Si presume le operazioni di voto termineranno entro le 20.30. La Camera dei Deputati voterà la fiducia al governo Conte domani, mercoledì, alle 17.40.

(Foto di copertina da archivio Ansa)