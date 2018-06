Matteo Salvini ha preso in giro Mario Balotelli durante un comizio per le elezioni comunali di Fiumicino.

Il ministro degli Interni e segretario della Lega ha risposto alle polemiche provocate dai suoi primi atti politici da responsabile del Viminale, attaccando George Soros, e ribadendo la sua priorità politica, dare lavoro e casa prima agli italiani, e poi agli “altri” che vivono sul nostro territorio.

Salvini ha risposto anche a Mario Balotelli, che aveva auspicato che l’Italia facesse più per l’integrazione degli stranieri, come avviene in altri Paesi europei come Francia e Inghilterra. «Ha parlato di politica e integrazione Balotelli. Ogni Paese ha i profeti che si merita», ha detto Salvini, con una allusione pesantemente ironica verso il calciatore, con cui da tempo si è scambia battute polemiche sui temi relativi all’immigrazione.