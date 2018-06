Giuseppe Conte sarà oggi al Senato della Repubblica per chiedere la fiducia al suo governo. Il presidente del Consiglio esprimerà per la prima volte le linee programmatiche della maggioranza formata da M5S e Lega, e c’è grande attesa sulle sue parole.

La foto di Conte col Rolex che segna le 18,30 che smentisce il lavoro fino a tarda sera

Dopo il giuramento di venerdì 1° giugno il capo di governo è rimasto in silenzio, mentre molti suoi esponenti hanno fatto dichiarazioni ai media in cui hanno illustrato le loro priorità, a partire dai due leader dei partiti di maggioranza, Di Maio e Salvini. Nella serata di ieri Conte ha rotto il silenzio mediatico postando un post con un curioso fail al suo interno. «Al lavoro fino a tarda sera sul discorso alle Camere. Domani sarà un giorno importante in cui il Parlamento sarà chiamato a dare la fiducia al governo del cambiamento. Potrete seguire la diretta streaming qui sulla mia pagina Facebook. A domani!», ha scritto il presidente del Consiglio.

Il messaggio è stato postato su Facebook come su Instagram alle ore 21, ma in realtà la foto ritrae l’orologio di Conte, un Rolex, alle 18,30, non esattamente tarda sera, come ha notato la giornalista del Fatto Quotidiano Gisella Ruccia su Facebook. Come spesso capita all’inizio di un nuovo governo, chi lo guida vuole farsi vedere al lavoro in orari improbabili, per segnalare agli italiani il suo senso del dovere e il sacrifici fatti per i cittadini. Renzi aveva postato su Twitter più volte la luce del suo ufficio accesa sin dalle prime ore del giorno, quando non era ancora sorto il sole.