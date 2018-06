Barbara D’Urso contro Fontana: «Caro ministro, la famiglia è qualunque tipo di amore»

Come già fatto da alcuni personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo (come Emma Marrone e Tiziano Ferro) anche Barbara D’Urso ha deciso di lanciare un messaggio in difesa delle famiglie arcobaleno dopo le posizioni espresse negli ultimi giorni dal nuovo ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. Il vicesegretario della Lega in diverse interviste ha affermato che la famiglia è «quella naturale» e che le famiglie arcobaleno «per la legge non esistono». «Caro ministro, la famiglia è qualunque tipo di amore», ha risposto ieri la conduttrice Mediaset durante la finale del Grande Fratello.

Barbara D’Urso: «Caro ministro Fontana, la famiglia è qualunque tipo di amore»

Nel corso della trasmissione la concorrente Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, non ce l’ha fatta a diventare una dei finalisti. Quando è tornata in studio ha riabbracciato e baciato la sua fidanzata (erano la prima coppia gay della storia del programma). È stato un momento particolare che ha dato alla D’Urso l’opportunità di lanciare il messaggio al deputato leghista, e ministro, Fontana. Dunque «la famiglia è qualunque tipo d’amore», ha affermato la conduttrice guardando nella telecamera. La sua affermazione è stata accolta da un grande applauso del pubblico presente in studio. Tanti apprezzamenti anche sui social network.

(Immagine da video di: Grande Fratello / Canale 5 / Mediaset)