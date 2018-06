L’addio di Antonella Clerici alla Prova del Cuoco con frecciatina a Barbara D’Urso?

Antonella Clerici oggi lascia la Prova del cuoco dopo una conduzione durata 18 anni. La conduttrice ha salutato tutti con le lacrime agli occhi.

Oggi alla @Provadelcuoco mi sono commossa. I programmi per noi sono come i figli. È difficile pensare che vivano senza di noi. Sappi però @antoclerici che il meglio deve ancora venire! Ti auguro il meglio 😘#antonellaclerici #LaProvaDelCuoco pic.twitter.com/slajvjlg45 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) 1 giugno 2018

Un addio commosso, seguito dai tanti fan e una frecciatina. Rivolta, probabilmente, alla rivale di Mediaset, Barbara D’Urso.

Antonella Clerici:” la tv con fenomeni da baraccone a me non piace e non la farò mai”

Barbara D’Urso in questo momento gli fischiano gli orecchi #GF15 #LaProvaDelCuoco — Davide Moschetti (@DavideMoschetti) 1 giugno 2018

“La tv con fenomeni da baraccone a me non piace e non la farò mai”, e qui ogni riferimento a cose o persone è puramente casuale.

Ho seguito #LaProvaDelCuoco per tutti questi 18 anni a casa di mia nonna, ora che lei non c è più e @antoclerici se ne va, mi sembra se ne stia andando per sempre un pezzo di me. — ❄️❄️ Ale ❄️❄️ (@barbonamontanar) 1 giugno 2018

Ma non temete. Antonellona sta tornando. Per la prossima stagione andrà in onda in prime time con il revival di Portobello, trasmissione storica di Enzo Tortora che ritornerà in tv a distanza di quasi trent’anni dall’ultima puntata. E sarà il sabato sera su Raiuno. Mica male, no?

