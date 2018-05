Governo Lega-M5S, il governo si fa sui tetti della Camera

Un governo che arriva dall’alto. Giuseppe Conte ha incontrato Matteo Salvini e Luigi Di Maio sui tetti della Camera dei Deputati, in un terrazzino al quinto piano del palazzo dei gruppi parlamentari, accanto a Montecitorio. La foto è stata mostrata dal Tg La7 durante la maratona di Enrico Mentana e ritrae il (forse) futuro premier e i suoi vicepremier a colloquio su un balconcino interno del palazzo.

LEGGI ANCHE > Governo Lega-M5S-FdI, Giuseppe Conte al Quirinale

Governo Lega-M5s, l’incontro sul tetto dei palazzi della Camera

Si tratta della seconda volta che il possibile futuro presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato immortalato dalle telecamere in compagnia di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La squadra di governo è stata confermata in tutti i suoi aspetti e il professore di diritto privato ha potuto constatare il buon esito delle trattative in un incontro lampo con i leader del Movimento 5 Stelle e della Lega che, a quanto pare, si è svolto lontano da orecchie indiscrete.

Subito dopo l’incontro nel palazzo dei gruppi parlamentari, Giuseppe Conte si è recato al Quirinale per un vertice informale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’immagine di Conte con Salvini e Di Maio sul tetto della Camera ricorda un altro celebre scatto di esponenti del Movimento 5 Stelle a colloquio sui tetti di Roma. Virginia Raggi, infatti, venne immortalata nel settembre del 2016 sul tetto del Campidoglio insieme a Salvatore Romeo. Una foto diventata famosa anche per le successive vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Raggi e il suo capo della segreteria.