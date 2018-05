Carlo Cottarelli al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente del Consiglio incaricato in mattinata è tornato al Colle dopo il colloquio con il capo dello Stato di ieri conclusosi con un nulla di fatto per la nascita di un nuovo governo. Si è trattato di un incontro informale. Cottarelli è poi rientrato a palazzo Montecitorio, dove si è messo al lavoro nella Sala Busti. La formazione di un nuovo esecutivo resta comunque un rebus.

Ieri Cottarelli, che ha ricevuto l’incarico lunedì mattina, ha lasciato il Quirinale senza sciogliere la riserva. E ha preso corpo l’ipotesi di un nuovo tentativo di Movimento 5 Stelle e Lega per un esecutivo politico. Il capo politico del M5S Luigi Di Maio intanto ha archiviato la richiesta di impeachment del presidente Mattarella e si è detto pronto a collaborare con il capo dello Stato. Sempre nella giornata di ieri è anche circolata l’ipotesi di un voto anticipato a luglio. Dunque, sono circolate diverse soluzioni in campo. La principale alternativa al governo tecnico sembrava essere l’esecutivo politico di Movimento 5 Stelle e Lega, che avrebbe trovato il sostegno anche di Fratelli d’Italia. Ma questa opzione è stata smentita da Matteo Salvini. «Non siamo al mercato», ha detto il leader della Lega rispondendo all’apertura di Di Maio. «Si torni al voto presto, ma non a fine luglio», ha poi aggiunto. Non si esclude poi l’ipotesi di un incarico che Mattarella potrebbe affidare al segretario del Carroccio per formare un governo di centrodestra. In questo caso servirebbe però l’astensione di uno o più gruppi parlamentari.

Governo, Cottarelli di nuovo al Quirinale. Salvini chiude al M5S

Ieri era stato previsto il giuramento dei ministri e del premier per la giornata di oggi. Poi il rinvio ha cancellato ogni road map. la squadra dei ministri guidata dall’economista dovrebbe essere snella. Si è parlato anche di dodici componenti. Appena ricevuto l’incarico lunedì mattina, Cottarelli si è impegnato a non candidarsi alle prossime elezioni e si è impegnato a chiedere lo stesso a tutti i membri del futuro governo.

Salvini chiude al M5S: «Si torni al voto, ma non a fine luglio»

Mentre Di Maio non esclude l’ipotesi di un governo con la Lega, rinuncia a chiedere l’impeachment di Mattarella e si dice pronto a collaborare con il Quirinale, Salvini stoppa l’ipotesi di un nuovo tentativo giallo-verde. Sulla riapertura del M5S al Carroccio, stamattina Salvini, a Pisa, ha risposto: riapre «a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato. Io ho una dignità e una serietà, abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci hanno detto no, no, no». «Ora – ha proseguito il segretario della Lega – spieghi Mattarella come uscirne, noi a disposizione per accompagnare il Paese al voto il prima possibile». Poi, a chi gli ha chiesto se un governo M5S-Lega sia ancora possibile, Salvini ha risposto: «Ma ci abbiamo lavorato un mese, ci hanno detto questo ministro non va bene, quell’altro ministro non va bene, deve essere simpatico alla Merkel, a Macron, ai commissari europei. Ragazzi, l’Italia non è un paese schiavo di nessuno».

Durante il comizio a Pisa Salvini ha dunque chiarito di preferire le elezioni, ma non a luglio. «Spero che si torni al voto prima possibile ma non a fine luglio perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali», ha detto il segretario del Carroccio. Il leader leghista ha detto anche che la Lega «domenica sarà in tutte le piazze italiane per chiedere l’elezione diretta del presidente della Repubblica, tanto fa quello che vuole lo stesso e allora tanto vale che lo eleggano i cittadini». Salvini ha annunciato una raccolta di firme per presentare una legge di iniziativa popolare.

Cottarelli senza voti in Parlamento

Le difficoltà che incontrerebbe un governo guidato da Cottarelli all’assenza di sostegno in Parlamento. Nessuna delle forza politiche sembra disposta a votare la fiducia ad un esecutivo dell’economista. Sembra impossibile che si formi una maggioranza alla Camera e al Senato. È un problema perché il presidente della Repubblica Mattarella vorrebbe mandare il presidente del Consiglio incaricato davanti alle Camere solo con i partiti disponibili a votare favorevolmente. Stando alle dichiarazioni di questi giorni, voterebbero sicuramente contro almeno 4 tra i 5 principali gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Per quanto riguarda la Camera, se si considerano i 222 deputati M5S, i 125 del Carroccio, i 104 di Fi e i 32 di Fdi, il fronte dei contrari raggiunge i 483 voti, su un totale di 630 deputati. La maggioranza assoluta dei seggi si raggiunge a quota 316 seggi. Per quanto concerne invece il Senato i senatori pentastellati sono 109, i leghisti 58, quelli di Forza Italia 61. Si arriva, considerando solo questi tre gruppi, a 228 voti contrari. La maggioranza assoluta si raggiunge con circa 160 voti. Il Pd è orientato all’astensione.

L’ultimo totoministri

Continuano a circolare ipotesi sulla squadra di ministri di un eventuale governo Cottarelli. Nel totonomi sono finiti: Guido Tabellini, ex rettore dell’Università Bocconi, in pole per il ministero dell’Economia; Enrico Giovannini, ex presidente dell’Istat e già ministro del Lavoro tra 2011 e 2014 nei governi Monti e Letta; il prefetto Francesco Paolo Tronca, membro del Consiglio di Stato, che tra il 2015 e il 2016 Commissario straordinario di Roma Capitale; il giurista Alessandro Pajno, presidente del Consiglio di Stato; la diplomatica Elisabetta Belloni, qualche settimana favorita per la guida di un governo neutrale dopo il fallimento degli incarichi esplorativi che il capo dello Stato aveva affidato ai presidenti di Camera e Senato; Enzo Moavero Milanesi, già ministro degli Affari Europei nei governi Monti e Letta; il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità Walter Ricciardi; Paola Severino, ministro della Giustizia del governo Monti; Anna Maria Tarantola, ex presidente della Rai; l’ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, fino a tre anni fa Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Lo spread ancora alto

C’è ancora preoccupazione per lo stallo politico-istituzionale. Lo spread tra Btp e Bund oggi in apertura viaggiava stabilmente in area 270 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,02%. Ieri mattina il differenziale tra rendimento dei titoli di Stato decennali italiani ed omologhi tedeschi è schizzato oltre i 300 punti. Oggi in mattinata era in netta discesa anche il tasso di rendimento del biennale, con un calo al 2,07% dal picco del 2,83% toccato di ieri.

