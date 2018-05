Impeachment di Mattarella? Ma no, su Google è boom di ‘impicment’ e ‘impingement’

Ogni ricerca su Google ha degli errori correlati. Talvolta esilaranti. Un singolare caso riguarda la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica evocata da qualche giorno da più di una forza politica. La richiesta di impeachment del capo dello Stato ha scatenato un gran numero di ricerche sul web per un termine («Impeachment», appunto) dal significato sconosciuto a molte persone. Ma il boom di utilizzo della parola online è stato accompagnato anche da una crescita esponenziale di errori come «Impeachement», «Impichment», «Impicment» e soprattutto «Impingement».

Il ‘caso’ è stato descritto nei particolari su Twitter da Luca Alagna, un esperto di comunicazione nei media digitali, che ha pubblicato anche grafici di Google Trend, lo strumento di Google che consente di conoscere la frequenza di ricerca di una determinata parola o di una frase. Termini come «Impicment» e «Impichment» sono spuntati perfino nelle liste dei trend, con una crescita significativa nella serata di domenica, proprio nelle stesse ore in cui alcuni leader politici (come Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, e Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia) attaccavano il presidente Sergio Mattarella chiedendone la messa in stato d’accusa in base all’articolo 90 della Costituzione.

Attenzione: ovviamente #impingement non è il termine più cercato in assoluto al posto di impeachment, Google Trends non fa questo. È il confronto tra gli errori più frequenti e lui è anche correlato all’originale nel periodo.

Infatti lo si ritrova con “impeachment”. pic.twitter.com/AYLfo3hSMb — Luca Alagna (@ezekiel) 28 maggio 2018

Un vero e proprio picco è quello raggiunto da «Impingement», sostantivo inglese che in realtà nulla ha a che fare con le accude ai capi di Stato e che indica una patologia legata ai muscoli che permettono il movimento della spalla. Probabilmente la crescita delle ricerche di questa parola è legata ai suggerimenti di Google. Ditigando infatti «Impi» e non «Impe» per cercare «Impeachment», la parola «Impingement» compare come primo termine compilato automaticamente dal motore di ricerca per aiutare l’utente. Ovviamente, molto più elevato è stato il numero di ricerche per il termine corretto.