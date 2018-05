Berlusconi si è fatto male al naso per vedere Giuseppe Conte

In pieno fermento per la costruzione del governo Conte c’è un curioso retroscena su Il Messaggero. Marco Ajello racconta l’incontro tra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e il presidente incaricato Giuseppe Conte.

L’ex presidente del Consiglio ha avuto un piccolo infortunio prima del fatidico momento.

Ma ecco che arriva Berlusconi. La prima cosa che gli dice è questa: «Ma lo sa che per venire da lei mi sono ferito? Ho sbattuto con il naso sulla porta dell’ascensore, mi hanno portato all’infermeria della Camera dove sono stato tamponato ma sarei venuto a conoscerla anche dissanguato». Berlusconi lo ascolta, poi dirà di lui: «Ho avuto una buona impressione. Magari quei pazzi dei grillini fossero tutti come lui!». Il quale, antropologicamente, non è lontano dai forzisti. Se Silvio lo avesse sottoposto a un casting lo avrebbe assunto al volo (anche per la sua eleganza di sartoria e per la rasatura perfetta) e comunque Conte tramite l’avvocato Alpa era in contatto – pugliesi, avvocati – con il compianto Donato Bruno parlamentare fidatissimo di Berlusconi e queste cose aiutano. Come la vicinanza di Conte a quel milieu romano di professionisti, definibile come lettiano e situabile tra il circolo Canottieri e l’ Aniene.