Ryanair ha fatto gli auguri al nuovo presidente del Consiglio italiano, in realtà solo incaricato per ora, Giuseppe Conte, ironizzando sul suo profilo Facebook e Twitter con un fotomontaggio del volto del ben più noto Antonio Conte. «Congratulazioni, premier Conte, o l’inglese Congratulations, prime minister Conte», sono scritte a corredo di una immagine che ritrae il corpo del presidente del Consiglio incaricato col volto dell’allenatore che porta il suo cognome.

Il fail di Ryanair, che ricicla le battute su Giuseppe e Antonio Conte su Facebook

Good luck in your new job Antonio. You can still fly to London any time you like from just €21.99 #ItalianPM #Italy #Conte pic.twitter.com/l65hMHKklk — Ryanair (@Ryanair) 24 maggio 2018

La foto è affiancata da una battuta, che pubblicizza i voli scontati per Londra in questo modo: «Good luck in your new job as Italian Prime Minister, Antonio. You can still fly to London any time you like from just €21.99, Buona fortuna per questa nuova avventura, Antonio. 😜 😂 😆Nostalgia di Londra? Con le nostre tariffe low cost puoi viaggiare a partire da soli 9,99€».

Il social media manager di Ryanair ha così riciclato le trite battute sul cognome di Giuseppe Conte, che sono comparse sui profili Facebook, Twitter o Instagram di migliaia di persone vista la pressoché nulla visibilità pubblica del presidente del Consiglio incaricato. L’aggiunta creativa, diciamo così, è l’ironia sul probabile addio di Antonio Conte al Chelsea. Dopo aver vinto la Premier League l’anno scorso e quest’anno la FA Cup l’allenatore della squadra di Londra potrebbe essere sollevato dal suo incarico, visto che il presidente Abramovich appare insoddisfato del suo lavoro. Ryanair è una società molto importante, con un grande seguito nel pubblico giovanile, ma con rispetto e stima un simile uso dei social media appare poco adeguato alla reputazione della società.