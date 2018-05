Ad ottanta giorni dalle Elezioni Politiche è arrivata la svolta per la nascita di un governo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17.30 al Quirinale il professore Giuseppe Conte, il giurista che nei giorni scorsi al Colle è stato indicato dai leader di Movimento 5 Stelle e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, come presidente del Consiglio. Il docente universitario dunque al Colle riceverà l’incarico di formare un nuovo esecutivo. Qui la diretta live.

Governo, Conte al Quirinale da Mattarella per l’incarico: la diretta

ore 14.00. Governo, Di Maio ribadisce: «Conte premier politico». Il capo politico del M5S Luigi Di Maio ancora una volta definisce Giuseppe Conte un possibile premier «politico» e non tecnico. «Un passo avanti lo fanno i cittadini un passo indietro i politici: ma Giuseppe Conte sarà un presidente del Consiglio incaricato politico», ha affermato l’ex vicepresidente della Camera dei Deputati lasciando Montecitorio.

Il vertice tra Di Maio e Salvini

Come riferito fa fonti del Quirinale nel corso della mattinata il leader delle due forze politiche che sosterranno il nuovo governo, il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario federale della Lega Matteo Salvini, su espressa domanda della Presidenza della Repubblica, hanno confermato la proposta di conferimento dell’incarico per la formazione dell’esecutivo al professor Conte. «Oggi comincia la terza Repubblica, ve l’avevo detto, l’avevo promesso», ha poi dichiarato Di Maio commentando la convocazione al Colle. «Ovviamente il presidente decide ma se è stato convocato…». «Soddisfazione in casa Lega per la convocazione di Conte dal presidente della Repubblica. Pronti a partire», ha fatto sapere invece la Lega in una nota. Prima della chiamata di Conte da parte di Mattarella, in mattinata, c’è stato anche un nuovo vertice Di Maio-Salvini.

Le polemiche per il curriculum

La convocazione di Conte per l’incarico di governo arriva dopo due giornate di forti critiche per inesattezze contenute nel curriculum vitae del professore, disponibile online, scoperte dal New York Times. Il quotidiano Le Monte oggi parla di «coalizione antisistema alla mercé di un Cv taroccato». «Le disavventure del professor Conte – è il commento del giornale francese – illustrano alla perfezione l’impressione di dilettantismo emerse dalle trattative degli ultimi giorni. Mettono in luce un’altra difficoltà maggiore: quella di individuare un leader credibile che accetterebbe di occupare un incarico cui gran parte delle prerogative sono state erose e che si accontenti di applicare un programma alla concezione del quale non e’ stato associato».

Chi è Giuseppe Conte

Giuseppe Conte, nato 53 anni fa a Volturara Appula, in provincia di Foggia, è un giurista, avvocato e docente universitario. Insegna diritto privato all’Università di Firenze e alla Luiss. Nel 2013 è stato eletto dalla Camera dei Deputati componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. A febbraio scorso, in campagna elettorale, era stato indicato dal Movimento 5 Stelle nella lista dei ministri per un eventuale esecutivo guidato da Di Maio come titolare del dicastero della Pubblica Amministrazione. Poi è finito nella rosa dei possibili premier, in quota Lega, dopo la rinuncia del leader M5S a Palazzo Chigi. Il suo nome era spuntato insieme a quello dell’economista Giulio Sapelli, gradito alla Lega. Nelle ultime settimane ha collaborato anche alla stesura del contratto di governo sottoscritto dai vertici pentastellati e leghisti, che rappresenta ora il programma comune delle due forze.

(foto di copertina da archivio Ansa)