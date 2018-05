Prof picchiato dal padre di un alunno per il quale aveva proposto la sospensione. È un nuovo grave atto di violenza, compiuto qualche giorno fa a Taranto, e raccontato oggi nell’edizione locale del Nuovo Quotidiano di Puglia. L’insegnante, docente in una scuola media del rione Tamburi. Il professore è stato aggredito dal genitore di uno studente per il quale era stata proposta la sospensione per cinque giorni.

Taranto, prof picchiato dal padre di uno studente

Il padre dell’allievo si è presentato a scuola chiedendo di parlare con il professore. Stando a quanto riportato dal quotidiano, l’uomo avrebbe poi picchiato l’insegnante colpendolo con schiaffi e pugni e contestandogli la sospensione del figlio. A difesa del prof sono poi intervenuti collaboratori scolastici e altri professori, e il genitore si è allontanato. Una denuncia sarebbe stata presentata ai carabinieri. Lo studente sarebbe stato proposto per la sospensione dopo che si era rivolto in modo minaccioso verso il docente che gli intimava di smetterla di picchiare i compagni di classe.

(Foto di copertina da archivio Ansa)