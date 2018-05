Una giornata decisiva per la nascita di un governo M5S-Lega. Nel pomeriggio, tre giorni dopo la pubblicazione del contratto di programma definitivo, i leader delle due forze politiche, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, salgono al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il nome del premier. Movimento 5 Stelle e Carroccio al capo dello Stato con ogni probabilità indicheranno come presidente del Consiglio il giurista Giuseppe Conte, 54 anni, docente universitario di diritto privato a Firenze e alla Luiss, già finito in campagna elettorale nella lista dei ministri dei pentastellati. Alle 17.30 sono attesi al Colle i vertici pentastellati. Alle 18 invece la delegazione del Carroccio.

Intanto i mercati finanziari continuano a manifestare preoccupazione per la nascita di un esecutivo giallo-verde. I contratti ‘credit-default swap‘ quinquennali sul debito italiano, che assicurano dal rischio d’insolvenza, oggi sono balzati a 130 punti base da quota 85 registrata il 23 aprile. L’agenzia di rating Fitch ha fatto sapere che il programma di M5S e Lega «aumenta i rischi per il profilo di credito sovrano, in particolare attraverso un allentamento di bilancio e un potenziale danno alla fiducia». Il contratto di governo – è stato spiegato – «è incoerente – è stato spiegato – con l’obiettivo affermato di ridurre il debito pubblico». Lo spread Btp/Bund ha toccato i massimi dall’estate 2017. Qui la diretta live sulle consultazioni.

Governo M5S-Lega, oggi Di Maio e Salvini da Mattarella: la diretta

ore 16.13. Governo M5S-Lega, Salvini e le critiche: «Il leader del Ppe pensi alla Germania». Matteo Salvini risponde alle critiche del leader del Ppe. «Dopo i francesi – ha scritto il segretario federale leghista su Twitter – oggi è il turno delle minacce tedesche: ‘State giocando con il fuoco perché l’Italia è pesantemente indebitata’ dice Manfred Weber, leader dei Popolari europei… Lui pensi alla Germania che al bene degli italiani ci pensiamo noi!».

ore 15.58. Governo M5S-Lega, spread Btp/Bund ai massimi dall’estate 2017. I mercati continuano a manifestare preoccupazione. Lo spread tra Btp e Bund, il differenziale tra rendimento tra i titoli di Stato decennali tedeschi e gli omologhi italiani, vola a 178 punti base, a un soffio da quota 180, segnando i massimi dall’estate 2017. Probabilmente pesa il report dell’agenzia di rating Fitch, che parla di un aumento del rischio-Paese.

ore 15.54. Governo M5S-Lega, l’economista Savona: «Sono disponibile». Paolo Savona, indicato in queste ore come possibile ministro dell’Economia del nascente esecutivo di Movimento 5 Stelle e Carroccio ha confermato la sua disponibilità a far parte della squadra. «Sono disponibile per il Paese, com’è sempre stato, però non entro nei dettagli e nei conflitti. Se la vedano i politici. Io sono un tecnico. Punto e basta», ha dichiarato in un intervista ad Affari Italiani.

ore 15.52. Governo M5S-Lega, alle 19.30 assemblea dei gruppi pentastellati. Dopo le consultazioni al Quirinale, alle 19.30, si terrà un’assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle.

ore 15.42. Governo M5S-Lega, Fitch: programma «incoerente con la riduzione del debito». «L’agenzia di rating Fitch ha definito il contratto di governo di Movimento 5 Stelle e Lega anche «incoerente con l’obiettivo affermato di ridurre il debito pubblico». Secondo Fitch gli effetti espansivi di reddito di cittadinanza, flat tax e revisione della riforma pensionistica Fornero «non sarebbero controbilanciati» dalla riduzione dell’evasione fiscale e dai condoni. «Ci aspettiamo che il deficit di bilancio del prossimo anno sia dunque superiore al 2% del Pil da noi previsto a marzo», ha scritto l’agenzia di rating».

ore 15.29. Governo M5S-Lega, incontro Di Maio-Toninelli-Bonafede-Castelli. Stando a qunto riportato dalle agenzie di stampa a Montecitorio il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio si è riunito con alcuni parlamentari. Dagli uffici dei gruppi sono usciti, tra gli altri, il capogruppo al Senato Danilo Toninelli e i deputati Alfonso Bonafede e Laura Castelli.

ore 15.23. Governo M5S-Lega, Fitch: «Aumenta il rischio Paese». Continuano ad arrivare segnali di preoccupazione dai mercati. L’agenzia di rating Fitch scrive oggi che il contratto di governo siglato da Movimento 5 Stelle e leghisti «aumenta i rischi per il profilo di credito sovrano, in particolare attraverso un allentamento di bilancio e un potenziale danno alla fiducia». Secondo Fitch «è incerto in che misura questi rischi si tradurranno in una valutazione creditizia più debole, dipenderà dalla capacità del governo di realizzare il suo programma».

ore 15.08. Governo M5S-Lega, totoministri continuo: ipotesi Di Maio al Welfare e Salvini all’Interno. Continuano a susseguirsi voci sui possibili ministri del governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Carroccio pronto a nascere. Viene considerato molto probabile la presenza nella squadra dei due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il primo come titolare di un superministero di Lavoro e Sviluppo Economico e il secondo come ministro dell’Interno. Favorito per l’Economia è il tecnico Paolo Savona. Agli Esteri il diplomatico e presidente di Fincantieri Giampiero Massolo. Il nome per l’incarico di presidente del Consiglio resta quello del giurista Giuseppe Conte.

ore 15.02. Governo M5S-Lega, Salvini in contatto con Meloni. Numerosi incontri per il leader della Lega Matteo Salvini durante la mattinata. Il segretario del Carroccio avrebbe parlato anche con la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Fdi non partecipa al governo giallo-verde.

ore 14.43. Governo M5S-Lega, anche Salvini a Montecitorio. Anche il segretario della Lega Matteo Salvini, come il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, si trova alla Camera dei Deputati. È a Montecitorio dalle 10 circa del mattino.

ore 14.40. Governo M5S-Lega, Di Maio con lo staff a Montecitorio. Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, il primo dei due leader che salirà al Colle dal capo dello Stato, è al lavoro con il suo staff negli uffici della Camera dei Deputati. Si attendono indicazioni, e conferme, sul nome che le delegazioni di pentastellati e Carroccio indicheranno a Sergio Mattarella. Il favorito resta il giurista Giuseppe Conte.

ore 14.35. Governo M5S-Lega, silenzio dai gruppi. I gruppi parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega risultano in queste ore difficilmente avvicinabili per la stampa parlamentare. I cronisti costretti ad aspettare i parlamentari dei due partiti in un’area di un paio di metri quadrati nel pianerottolo al di sopra e al di sotto degli uffici dei gruppi.

ore 14.35. Governo M5S-Lega, preoccupazione dei mercati finanziari. Si registra ancora una volta preoccupazione sui mercati per la nascita di un governo di Movimento 5 Stelle e Lega. Sale infatti il rischio Italia. I contratti ‘credit-default swap’ quinquennali sul debito italiano, che assicurano dal rischio d’insolvenza, sono balzati a 130 punti base da quota 85 registrata il 23 aprile. Il mercato, in sostanza, questo dicono i numeri, appare preoccupato per i piani di spesa del nuovo eventuale esecutivo e vede una maggiore possibilità di default, rendendo la protezione più costosa. Il livello di 130 punti base è comunque ancora lontano dal massimo da 10 anni di quasi 600 durante la crisi della zona euro nel 2011 e nel 2012.

Il nome del premier

Gli incontri del capo dello Stato Sergio Mattarella con i leader di Movimento 5 Stelle e Lega al Colle sono attesi soprattutto per l’indicazione di un nome per la presidenza del Consiglio. Come favorito per l’incarico di premier a poche ore dai colloqui è il giurista di area M5S Giuseppe Conte, che già in campagna elettorale a febbraio era finito nella lista dei ministri presentata da Di Maio. Nato 54 anni fa in provincia di Foggia, Conte è un avvocato e docente universitario. Insegna diritto privato all’Università e alla Luiss. È uno degli esperti che ha lavorato alla stesura del contratto di governo. Il suo nome è stato l’unico fatto al presidente della Repubblica, dal Movimento 5 Stelle, in occasione delle consultazioni al Quirinale del 14 maggio.

Se Conte venisse incaricato come premier da Mattarella, sarebbe la sesta volta nella storia repubblicana che a occupare Palazzo Chigi si ritroverebbe un tecnico o un professore non eletto in precedenza dai cittadini come parlamentare. Il primo a essere presidente del Consiglio senza essere stato prima scelto come deputato o senatore dagli elettori fu, nel 1993, l’ex governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi. Fu nominato dal presidente della Repubblica oscar Luigi Scalfaro in un periodo di forte delegittimazione della politica per gli scandali di Tangentopoli. Ciampi rimase in carica fino al 1994. A succedergli fu poi Silvio Berlusconi, vincitore delle Elezioni Politiche.

Il calendario

Il calendario delle consultazioni del presidente della Repubblica al Quirinale prevede colloqui con le delegazioni di Movimento 5 Stelle e Lega a distanza di soli 30 minuti. Questi gli orari degli incontri del capo dello Stato al Colle:

ore 17.30 – Danilo Toninelli e Giulia Grillo, rispettivamente capogruppo del M5S al Senato e capogruppo alla Camera, accompagnati dal deputato e capo politico Luigi Di Maio. ore 18.00 – Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega al Senato e capogruppo alla Camera, accompagnati dal senatore e segretario Matteo Salvini.

Le critiche

Gli incontri al Colle arrivano dopo giorni di aspre critiche all’intesa di M5S e Lega e soprattutto al contratto sul quale le due forze politiche stanno costruendo il nuovo governo. Molte perplessità sono legate in particolare all’enorme spesa da affrontare per attuare le misure contenute nel programma comune. Secondo autorevoli stime le proposte di pentastellati e Carroccio avrebbero un costo complessivo di oltre 100 miliardi di euro. La sola riduzione delle tasse graverebbe per 50 miliardi di euro. Una cifra che gli esponenti di Movimento 5 Stelle hanno confermato di voler coprire in larga misura nel primo anno con un maxi condono fiscale. Ma critiche arrivano anche dall’Europa. «L’Italia è indebitata, stata giocando con il fuoco», ha detto il leader del Ppe Manfred Weber.

(Foto di copertina da archivio Ansa)