L’ex spia russa Sergei Skripal ha lasciato l’ospedale nel Regno Unito dov’era ricoverato dal 4 marzo, giorno in cui ha subito un attacco con il gas nervino insieme alla figlia Yulia.

L’uomo ha avuto un miglioramento improvviso, anche se la direzione del luogo di cura ha assicurato che avrà bisogno di altre cure.

Poco più di un mese fa era già stata dimessa la figlia 33enne Yulia, la quale ha attaccato l’ambasciata russa a Londra per le sue ingerenze in un caso, quello di Skripal, che ha fatto scoppiare un caos diplomatico:

Nonostante non ci siano ancora prove provate della colpevolezza della Russia, il Regno Unito ha affermato di non avere dubbi sul vero responsabile, Mosca.

MORE: “We have been able to discharge Sergei Skripal. This is an important stage in his recovery, which will now take place away from the hospital,” Salisbury District Hospital Director of Nursing says. https://t.co/BqQUl2QKKl pic.twitter.com/JJeengXFUi

— ABC News (@ABC) 18 maggio 2018