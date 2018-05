Il vincolo di mandato, una proposta tradizionale del M5S, è espressamente richiamato nel contratto di governo tra i Cinque Stelle e la Lega.

Il vincolo di mandato nel contratto di governo M5S-Lega non è un vero vincolo di mandato

Il testo dice che è «necessario introdurre espressamente il ‘vincolo di mandato popolare’ per i parlamentari per rimediare al sempre più crescente fenomeno del trasformismo. Del resto, altri ordinamenti, anche europei, prevedono il vincolo di mandato per i parlamentari; è noto l’articolo 160 della Costituzione portoghese, il quale dispone che il deputato decade dal mandato semplicemente se si dimette dal gruppo parlamentare del suo partito e contemporaneamente si iscrive al gruppo di un’altra fazione politica». Posto che non è vero che ci sono altre Costituzioni europee con il vincolo di mandato, tolto l’esempio richiamato, la citazione dell’articolo 160 della Costituzione portoghese è corretta:

Artigo 160.º

Perda e renúncia do mandato

1. Perdem o mandato os Deputados que:

a) Venham a ser feridos por alguma das incapacidades ou incompatibilidades previstas na lei;

b) Não tomem assento na Assembleia ou excedam o número de faltas estabelecido no Regimento;

c) Se inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram apresentados a sufrágio;

d) Sejam judicialmente condenados por crime de responsabilidade no exercício da sua função em tal pena ou por participação em organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista.

2. Os Deputados podem renunciar ao mandato, mediante declaração escrita.

Articolo 160

Perdita e cessazione dalla carica

1. Perdono il mandato i Deputati che:

a) Sono incapacitati a svolgere le proprie funzioni o sono per legge incompatibili.

b) Non si presentano in Assemblea o il numero delle assenze supera quello da regolamento;

c) S’iscrivono a un partito diverso da quello per cui erano stati eletti;

d) Sono condannati a una pena da un tribunale per un reato commesso nell’esercizio delle loro funzioni o prendono parte ad organizzazioni razziste o di ideologia fascista.

2. I deputati possono dimettersi dalla carica mediante dichiarazione scritta.

Il problema del vincolo di mandato a cui si richiamano il M5S e la Lega nel contratto di governo è che non si può definire come tale. L’articolo 155 della Costituzione portoghese evidenzia infatti in modo esplicito come i parlamentari possano e debbano esercitare liberamente le loro funzioni, in analogia all’articolo 67 della nostra Costituzione. Il comma C dell’articolo 160 ripreso dai Cinque Stelle appare più una sanzione contro il trasformismo che un vincolo di mandato.