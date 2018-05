Dolcenera ha fatto una cover su Young Signorino | VIDEO

Tutti voi conoscerete Dolcenera no? Bene avete 30 anni. E Young Signorino? Se lo conoscete siete sicuramente sotto i 30. La cantautrice ha rifatto, al piano, la nota canzone dell’artista trap “Mmh Ha Ha Ha”. Il remake sta diventando a suo modo virale.

Guarda il video:

Il video è secondo nelle tendenze su Youtube. Pubblicato ieri, ha superato le 300 mila visualizzazioni. Qui sotto alcuni dei tanti commenti:

– Probabilmente metà delle visualizzazioni sono mie. È un’interpretazione geniale. Di certo non melodica come le altre, bisogna saperla ascoltare, anche perché nonostante sia realmente cacofonica, beh, non è facile fare una cosa del genere, in questa cover hai dimostrato capacità canore e una potenza vocale pari a quelle di una cantante d’opera, inoltre il “prelude and fugue No. 2 in C minor” non è uno scherzo da suonare e richiede una grande abilità e coordinazione tra le due mani(anche se non ho studiato in maniera approfondita il pianoforte so rendermene conto).

Con questa cover, e anche con quella di Capoplaza ci hai dato prova della tua enorme versatilità e conoscenza musicale, nettamente superiore a quella della maggior parte degli artisti contemporanei, e anche a quella di molti diplomati in conservatorio. Continua così!

-Ho avuto modo di parlare personalmente con Young Signorino e vi giuro che ragazzi così educati se ne vedono davvero pochi. Musicalmente è molto discutibile ma non va giudicato, anzi, condannato come persona.

– Il connubio Bach-Y.Signorino è una cosa che ti puoi permettere solo te in tutta Italia.

Ah penso di amarti.