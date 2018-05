Favoloso e la t-shirt “Selvaggia suca”. Lei: «Sto valutando azioni legali»

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 15, Luigi Favoloso è stato espulso dallo show dopo un grave episodio accaduto di notte, quando il reality non era in onda su Mediaset Extra.

L’ex di Nina Moric aveva scritto una frase – a detta della conduttrice Barbara D’Urso – sessista. L’avrebbe scritta con del rossetto, a favore di telecamera. La frase non è stata ripetuta in studio. Cosa avrebbe realmente scritto? Lo rivela Trash Italiano. «Come confermato anche da alcuni utenti che seguivano la diretta – riporta il sito – sarebbe stato Simone Coccia a riferire il contenuto della scritta. “Selvaggia suca”. Questo il messaggio chiaramente destinato a Selvaggia Lucarelli, la giornalista attualmente in giuria a Ballando Con Le Stelle, con cui Favoloso sarebbe in conflitto da tempo». Curioso il fatto che non si sia menzionato il nome di Selvaggia all’interno del programma. A Giornalettismo Lucarelli commenta un possibile risvolto sulla vicenda: «Sto valutando azioni legali».

(Screeenshot da Mediaset Extra)