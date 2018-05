Vittorio Sgarbi ha attaccato Rocco Casalino sul suo profilo Facebook. In un post molto condiviso il parlamentare di Forza Italia ha pubblicato una vecchia foto del capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle in costume da bagno, immagine corredata da questo commento.

VITTORIO SGARBI CONTRO ROCCO CASALINO, UN INCUBO

«Al tavolo delle trattative tra M5S e Lega c’è tale Rocco Casalino, noto per aver partecipato al Grande Fratello. No, non può essere la realtà: è un incubo», ha scritto Sgarbi, citando l’esperienza televisiva alla prima edizione del reality show che ha reso famoso Casalino. Il parlamentare di Forza Italia ha spesso offeso il M5S in questi ultimi mesi, con le sue provocazioni verbali oltre i limiti del buon senso e dell’educazione, in particolare prendendosela contro Di Maio, che l’ha umiliato elettoralmente nella sfida al collegio uninominale di Acerra-Pomigliano D’Arco.

Sgarbi, come mostra questo video tra il minuto 3 e 4, potrebbe aver attaccato così duramente, ed eccessivamente, Rocco Casalino anche in ragione di una rissa che aveva avuto con lui.

IL VIDEO DELLA RISSA TRA VITTORIO SGARBI E ROCCO CASALINO A BUONA DOMENICA

Nell’ottobre del 2006 il critico d’arte e l’ex concorrente del Grande Fratello si erano scontrati a Buona Domenica, condotta all’epoca da Paola Perego.

Il futuro capo della comunicazione aveva fatto un rilievo critico sui giudizi di Sgarbi come critico d’arte, evidenziando come avesse opinioni diverse a seconda dei ricompensi che riceveva. Vittorio Sgarbi era prima uscito dallo studio, per poi rientrar con la sua fidanzata per insultare Casalino. La rissa era stata giudicata eccessiva anche da Claudio Lippi, che all’epoca aveva lasciato il programma per l’eccessivo trash. A quasi dodici da questo scontro, Sgarbi è tornato ad attaccare Casalino su Facebook.