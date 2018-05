E intanto Di Battista svuota casa e prepara le bomboniere per il battesimo

Alessandro Di Battista è in partenza per l’America. Sta svuotando casa, aiutato dagli amici. A riferirlo è lui stesso sui social, con tanto di foto.

«Stiamo svuotando la casa. Il 29 maggio partiremo in 3 (io, Sahra e Andrea) direzione San Francisco. Fino a dicembre saremo sulle strade d’America. Dalla California a Panama, con i mezzi pubblici, andando a caccia di idee, di persone che lottano per i loro diritti, di Politica con la P maiuscola. Oggi mi sono venuti a trovare alcuni attivisti campani e anche un neo-eletto. Li ho messi subito al lavoro. Stiamo facendo le bomboniere per il battesimo di Andrea. Buona domenica a tutti».

Di Battista compirà quarant’anni in viaggio e porterà con sé la sua compagna Sahra e il figlio Andrea.