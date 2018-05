È il giorno decisivo per la nascita di un governo M5S-Lega. Dopo giorni di trattative e di tavoli tecnici per mettere a punto un contratto di programma i leader dei due partiti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel pomeriggio salgono al Quirinale per comunicare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’intesa raggiunta e proporre un presidente del Consiglio. Alle 16.30 è previsto un incontro tra il capo dello Stato con gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Alle 18 con i vertici del Carroccio.

Nella rosa dei nomi dei possibili premier sono spuntati stamattina quelli dei tecnici Giulio Sapelli, storico ed economista in quota Lega, e di Giuseppe Conte, avvocato e docente di diritto, in quota M5S. Sapelli ha anche confermato: «Sono stato contattato da entrambi le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità». Il programma è «assolutamente fattibile» e «auspicabile». Ma il portavoce M5S ha chiarito che al Colle da pentastellati e Lega non porteranno il nome di Sapelli. Intanto Fratelli d’Italia si tira fuori dalla partita dell’esecutivo. Giorgia Meloni alla direzione del partito: «Non ci sentiamo garantiti, meglio il voto». Dalla presidente anche un appello a Salvini: «Il centrodestra vincerebbe, no ad un’avventura dagli esiti incerti». «Il premier ai 5 Stelle un tradimento della volontà popolare». Qui la diretta live della giornata di consultazioni.

Governo M5S-Lega, oggi Di Maio e Salvini da Mattarella: la diretta

ore 15.34. Governo M5s-Lega, Salvini: «Di Maio premier? No». «C’è da lavorare ancora». Lo ha detto il segretario del Carroccio Matteo Salvini arrivando alla Camera dei Deputati con il capogruppo Giancarlo Giorgetti per partecipare al tavolo sul contratto di programma. A chi gli chiedeva di un ritorno dell’ipotesi di Luigi Di Maio premier, come è circolato nei giorni scorsi, il leader della Lega ha risposto «No».

ore 15.32. Governo M5S-Lega, Sapelli: «Buon programma». A Radio Cusano Campus il professore Giulio Sapelli ha parlato ancora del programma per un governo di Movimento 5 Stelle e Lega, ribadendo il suo giudizio positivo: «Non si parla di flat tax nel loro programma, ma c’è un buon discorso programmatico sulle tasse e il reddito di cittadinanza è presentato come in tutti i Paesi europei, in particolar modo viene preso il modello tedesco».

ore 15.28. Governo M5S-Lega, Sapelli: «Hanno cambiato idea, li ho incontrati ieri sera». Il professore Giulio Sapelli, l’economista di cui si è parlato in mattinata come possibile premier di un esecutivo Movimento 5 Stelle-Lega, ipotesi poi smentita dal portavoce dei 5 Stelle, ha raccontato di essere stato contattato ieri dai due partiti. Ai microfoni della trasmissione ‘Ho scelto Cusano – Dentro la notizia’, su Radio Cusano Campus, ha dichiarato: «Ho incontrato il M5S e la Lega ieri sera, non sono andato a cena, erano le 21.30 circa e non credo che avessero cenato. Io non sapevo di questa nota del M5S. Ieri sera mi avevano chiesto di incontrarmi quelli dei 5 Stelle, insieme alla Lega, vorrà dire che hanno cambiato parere. Io ci tenevo a fare qualcosa, perché avevo letto il loro programma e mi sembrava un buon programma ma a condizione che ci fosse Siniscalco accanto a me, cioè una persona di alto profilo a ricoprire il ruolo di Ministro del Tesoro e poi perché il premier deve scegliere i suoi ministri».

ore 15.18. Governo M5S-Lega, Brunetta: «Per il programma scritto serve una manovra da 65-100 mld». Continuano a circolare cifre, altissime, sulla stima del costo per le casse dello Stato delle promesse di Movimento 5 Stelle e Lega. Secondo il deputato di Forza Italia Renato Brunetta, ex ministro ed ex capogruppo alla Camera, «per finanziare il programma economico sottoscritto», «occorrerebbe una manovra finanziaria monstre stimata tra i 65 e i 100 miliardi di euro»

ore 15.03. Governo M5S-Lega, incognita condono. Continuano a circolare voci di un possibile condono per garantire al nuovo governo le coperture finanziarie necessarie per realizzare il programma. Ma i parlamentari 5 Stelle lo escludono. «Penso che non si farà mai un condono», ha dichiarato prima delle riunione tecnica la deputata Laura Castelli, che fa parte dl gruppo di lavoro per il contratto con la Lega. «Penso che il condono non faccia parte del bene della politica», ha aggiunto.

ore 14.55. Governo M5S-Lega, contratto forse entro oggi. Il contratto di governo di Movimento 5 Stelle e Lega potrebbe essere concluso entro oggi. «Noi ce la mettiamo tutta», ha dichiarato a metà giornata il deputato pentastellato Alfonso Bonafede, uno dei componenti del tavolo tecnico per la stesura del programma con la Lega.

ore 14.40. Governo M5s-Lega, Meloni: «Premier ai 5 Stelle tradimento della volontà popolare». Alla direzione nazionale di Fratelli d’Italia la presidente Giorgia Meloni ha detto per Fdi è necessario un premier «capace di garantire le idee che condivide il 38% degli italiani, quelli che hanno votato il centrodestra che è arrivato primo alle elezioni e sicuramente non un premier estrazione dei 5 Stelle. Sarebbe un tradimento della volontà popolare».

ore 14.22. Governo M5S-Lega, Sapelli non sarà premier. Il portavoce del Movimento 5 Stelle ha precisato che il professore Giulio Sapelli non è il nome del premier che sarà portato dai partiti di Luigi Di Maio e Matteo SAlvini al Quirinale. Anche fonti della Lega non hanno confermato l’indicazione dell’economista per la poltrona di capo dell’esecutivo a Palazzo Chigi.

ore 14.18. Governo M5S-Lega, Meloni a Salvini: «Meglio il voto». Alla direzione nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha anche lanciato un «ultimo appello» al leader della Lega. «Fossi in Salvini un’ultima riflessione la farei su cosa sia meglio fare: se tornare al voto, con una nuova legge elettorale, dove il centrodestra vincerebbe garantendo un governo stabile o scegliere un’avventura dagli esiti incerti».

ore 14.12. Governo M5S-Lega, Meloni: «Non chiariti i rapporti con poteri forti e finanza internazionale». Aprendo la direzione nazionale di Fdi la presidente Giorgia Meloni ha criticato apertamente i penstellati. «Il Movimento 5 Stelle – ha detto – non ha chiarito i suoi rapporti coi poteri forti e con la finanza internazionale. Ricordo che Il M5S è lo stesso che si è iscritto in Europa allo stesso gruppo parlamentare di Mario Monti e che Di Maio è andato a Londra» a rassicurare gli speculatori.

ore 14.08. Governo M5S-Lega, Meloni: «Fdi non partecipa». Giorgia Meloni dice no alla partecipazione a un esecutivo di Movimento 5 Stelle e Lega. «Io non penso, in queste condizioni, che Fratelli d’Italia possa partecipare a un governo col Movimento 5 stelle», ha affermato la presidente di Fdi aprendo la riunione della direzione nazionale del partito. «Non ci sentiamo garantiti da M5S – ha aggiunto – sui temi con cui ci siamo presentati alle elezioni e per cui abbiamo preso i voti degli italiani».

ore 13.45. Governo M5S-Lega, Sapelli: «Il programma è assolutamente fattibile». Il possibile premier Giulio Sapelli definisce il programma di Movimento 5 Stelle e Carroccio messo a punto in questi giorni «fattibile ma auspicabile». Non sarebbe dunque ambizioso. Secondo lo storico ed economista «il programma è assolutamente fattibile». Sapelli ha anche detto che «deve finire questa isteria sul governo che può nascere». Il possibile nuovo presidente del Consiglio si è detto ottimista sul futuro e ha anche aggiunto «di confidare in Mattarella».

ore 13.40. Governo M5S-Lega, Sapelli possibile premier: «Spero di avere Siniscalco ministro del Tesoro». Giulio Sapelli ha anche aggiunto: «Ho detto loro che vorrò dire la mia sui ministri ho parlato con il collega Domenico Siniscalco, che spero di avere al mio fianco come ministro del Tesoro».

ore 13.35. Governo M5S-Lega, Sapelli conferma: «Ho dato la mia piena disponibilità». Giulio Sapelli ha confermato di essere uno dei possibili presidenti del Consiglio di un governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega. Lo storico ed economista ha affermato: «È tutto vero. Sono stato contattato da entrambi le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità. Mi hanno spiegato che stanno valutando anche un altro profilo, quello di Conte e non mi hanno ancora detto chi hanno scelto».

ore 13.20. Governo M5S-Lega, alle 14 nuovo tavolo tecnico sul contratto. Alle 14 è prevista una nuova riunione del tavolo tecnico per la stesura del contratto di programma. Questa volta il gruppo di lavoro di esponenti di Movimento 5 Stelle e Carroccio si riunirà a Montecitorio, per mettere a punto la bozza di accordo, dopo gli incontri di sabato e domenica a Milano. Movimento 5 Stelle e Carroccio hanno trovato l’intesa su molti punti chiave come reddito di cittadinanza, flat tac, pensioni e politica estera. Restano tuttavia delle divergenze, come su sicurezza, immigrazione e opere pubbliche.

ore 13.00. Governo M5S-Lega, l’Europa attende. «Stiamo seguendo da vicino l’evolversi della situazione politica in Italia. E siamo in modalità di attesa e quando avremo un annuncio faremo un commento», ha dichiarato il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas rispondendo ai cronisti che chiedevano un commento sulla situazione in Italia.

ore 12.55. Governo M5S-Lega, Di Maio arrivato alla Camera. Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è arrivato alla Camera, con la sua auto. Ai giornalisti che lo incalzavano sul nome del premier, si è limitato a rispondere: «Andiamo da Mattarella, andiamo da Mattarella».

ore 12.50. Governo M5S-Lega, incontro o telefonata Di Maio-Salvini prima di salire al Quirinale. Le consultazioni al Quirinale cominceranno alle 16.30, orario dell’incontro del presidente della Repubblica con la delegazione del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio e Matteo Salvini avranno quasi certamente un nuovo colloquio prima di recarsi dal Colle da Sergio Mattarella. Come riportato dalle agenzie di stampa è in programma almeno una telefonata.

ore 12.25. Governo M5S-Lega, i nomi di Sapelli e Conte frutto della lunga trattativa. I nomi dei due tecnici Giulio Spinelli e Giuseppe conte come possibili premier di un esecutivo di Movimento 5 Stelle e Carroccio sono il risultato dell’estenuante trattativa che ieri ha visto riuniti i due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini ben tre volte. Di Maio e Salvini si sono visti anche nella notte, all’hotel President di Milano, dopo un primo incontro al Pirellone e dopo quello nello studio di commercialisti del deputato Stefano Buffagni. Il punto cruciale della trattativa sulla Presidenza del Consiglio resta chi tra i leader farà un passo indietro. È inevitabile: uno dei due dovrà necessariamente accettare una proposta dell’altro.

ore 12.00. Governo M5S-Lega, ipotesi Conte premier. Altro nome che circola in queste ore come potenziale presidente del Consiglio tecnico di un esecutivo guidato dai partiti di Luigi Di Maio e Matteo Salvini è quello di Giuseppe Conte, 51 anni, che è stato già individuato dal leader del Movimento 5 Stelle prima delle elezioni per coprire l’incarico di Ministro della Pubblica amministrazione. Va comunque ricordato che ieri Di Maio aveva indicato come soluzione un premier politico e non tecnico. Conte è avvocato e ordinario di diritto privato all’Università di Firenze. È inoltre vicepresidente del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa.

ore 11.55. Governo M5S-Lega, ipotesi Sapelli premier. Nella rosa dei nomi di possibili premier di un esecutivo di Movimento 5 Stelle e Lega è spuntato il nome di un tecnico di area leghista: Giulio Sapelli, storico ed economista, 71 anni. È stato professore ordinario di Storia economica presso l’Università degli Studi di Milano e membro dei cda di Eni e Unicredit. Sapelli non ha commentato l’ipotesi di una sua premiership anche se ha ammesso di gradire il programma messo a punto dai due partiti. «Non parlo di me da sempre, ho fatto della riservatezza la mia cifra di vita. E quindi non commento. Però, da quanto ho letto, quello di M5S-Lega è un buon programma e come cittadino lo condivido», è una sua dichiarazione.

ore 11.45. Governo M5S-Lega, Pd all’attacco sulla trasparenza. Nel centrosinistra si accusa Movimento 5 Stelle e Lega anche di scarsa trasparenza sulla loro trattative per dar vita a un nuovo esecutivo politico. «Di Maio e Salvini in questi giorni – ha scritto il deputato Michele Anzaldi su Facebook – hanno celebrato il funerale della trasparenza: da quasi una settimana si susseguono trattative, riunioni, spartizioni, ma nessuno sa di cosa parlino realmente M5S e Lega. Dove e’ finito lo streaming? Forse a ‘Chi l’ha visto?’». E ancora: «Dicevano che parlavano di temi e poi Giorgia Meloni ha svelato la bufala: l’unica cosa che il leader M5S le ha chiesto è stato di appoggiarlo come premier».

ore 11.40. Governo M5S-Lega, Di Battista non ci sarà. Negli ultimi giorni era circolata l’ipotesi di un ruolo nel governo per Alessandro Di Battista. Ieri sera l’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha pubblicato una foto che lo ritrae con il figlio Andrea e alcuni attivisti campani, compreso un neodeputato, mentre preparano i pacchetti delle bomboniere per il battesimo del piccolo. Di Battista partirà con la compagna e il figlio per un viaggio in America il 29 maggio.

ore 11.30. Governo M5S-Lega, il Pd sulle voci di condono: «Restaurazione», «Favore agli evasori». In queste ore circolano le ipotesi di condoni per coprire finanziariamente le promesse elettorali di Movimento 5 Stelle e Carroccio. Il Pd attacca: «Di Maio – ha affermato il segretario reggente Dem Maurizio Martina a Rtl – dice che sta facendo la storia? Consiglio di stare con i piedi per terra. Segnalo che si stanno raccontando scelte che messe tutte in fila costano 100 miliardi di euro. Come le coprono? Leggo di ipotesi di condoni. Sarebbe un grave errore per il nostro Paese. Doveva essere il governo del cambiamento, invece è la restaurazione». La deputata Alessia Morani in una nota: «Per abbassare le tasse solo ai ricchi fanno un favore agli evasori fiscali».

ore 11.15. Governo M5S-Lega, al Quirinale con un nome condiviso: trattative ancora in corso. Stando a quanto trapelato dopo il vertice notturno tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e riportato in queste ore dalle agenzie di stampa, l’ultimo incontro non sarebbe bastato per l’individuazione di un premier per l’esecutivo di Movimento 5 Stelle e Carroccio. Ci sarebbe stata però una convergenza su alcuni nomi di figure terze per l’incarico. Gli esponenti leghisti si sarebbero presi ancora alcune ore di riflessione. L’obiettivo è quello di andare nel pomeriggio al Quirinale con un nome condiviso.

ore 10.50. Governo M5S-Lega, ipotesi premier al tavolo delle trattative. Sul nome del premier che Luigi Di Maio e Matteo Salvini potrebbero indicare al presidente della Repubblica nel pomeriggio c’è massima incertezza. Il deputato del Carroccio Nicola Molteni, uno dei componenti del tavolo tecnico per la stesura del programma, su Raitre nel corso del programma Agorà, ha spiegato che per la guida dell’esecutivo potrebbe essere scelto anche uno degli esponenti presenti alle riunioni. «Il premier rischia di essere marginale, con un programma già scritto? Io credo che sia stato coinvolto. Magari era anche seduto a quel tavolo, non date tutto per scontato».

ore 10.40. Governo M5S-Lega, smentita l’ipotesi Tremonti premier. Giulio Tremonti premier è l’ultima ipotesi circolata come nome terzo per la guida di un esecutivo di Movimento 5 Stelle e Lega. Viene però smentita in queste ore. «Credo che abbia già dato», ha detto nel corso del programma di Raitre Agorà il deputato della Lega Nicola Molteni, che sta partecipando al tavolo di confronto con il pentastellati per la stesura del contratto di programma.

ore 10.40. Governo M5S-Lega, consultazioni al Quirinale dalle 16.30. Il calendario delle consultazioni al Colle prevede alle 16.30 l’incontro del presidente della Repubblica con la delegazione del Movimento 5 Stelle e alle 18.00 il colloquio di Sergio Mattarella con gli esponenti del Carroccio.

Il contratto di governo

Dopo giorni di tavoli tecnici, Movimento 5 Stelle e Lega, hanno raggiunto l’intesa per un contratto di governo sulla maggior parte dei punti di programma e soprattutto sulle questioni centrali della loro campagna elettorale, come reddito di cittadinanza e flat tax. Per quanto riguarda il sussidio per disoccupati l’accordo sarebbe stato chiuso sull’assegno da 780 euro e la possibilità di rifiutare fino a tre proposte di lavoro. Dovrebbe essere comunque introdotto dopo la riforma dei centri per l’impiego, prevista per il 2019. Potrebbe quindi slittare al 2020. Per quanto concerne invece la tassa piatta le aliquote dovrebbero essere due o forse tre, e non una sola: non si tratterebbe quindi di una flat tax vera e propria. Si ipotizza un’aliquota al 15% per i redditi fino a 80mila euro e del 20% per quelli più alti. M5S e Lega con il contratto di governo avrebbero siglato un’intesa su oltre venti punti di programma, compresa una revisione della legge Fornero. Più difficile l’intesa su migranti, sicurezza e opere pubbliche.

Il nodo del premier

Le intense trattative e le numerose riunioni tecniche delle delegazioni di M5S e Lega non hanno risolto il nodo del premier neanche alla vigilia dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica. Anche il vertice notturno tra Di Maio e Salvini tra domenica e lunedì non è bastato a trovare una soluzione. Le ipotesi sono diverse. Si è parlato di una possibile staffetta tra i deputati Riccardo Fraccaro e Giacarlo Giorgetti, fedelissimi dei leader di Movimento 5 Stelle e Carroccio, e di un’alternanza Di Maio-Salvini. Non è tramontata l’ipotesi di un nome terzo, comunque politico, di alto profilo, gradito al capo dello Stato e ai partner europei.

Il calendario

Il calendario degli incontri di Mattarella con M5S e Lega prevede un incontro con la delegazione del partito guidato da Di Maio alle 16.30 e un colloquio con gli esponenti del Carroccio alle 18.00:

ore 16.30 – Danilo Toninelli e Giulia Grillo, rispettivamente presidente del gruppo parlamentare ‘Movimento 5 Stelle‘ del Senato e della Camera, accompagnati da Luigi Di Maio, capo della forza politica ore 18.00 – Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente presidente del gruppo parlamentare ‘Lega – Salvini premier‘ del Senato e della Camera, accompagnati da Matteo Salvini, segretario federale del partito

(Foto di copertina da archivio Ansa: Luigi Di Matteo Salvini)