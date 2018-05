«Razzismo per nessuno»: la protesta al Pirellone durante l’incontro M5S-Lega | FOTO

«Reddito per tutti, razzismo per nessuno». È la scritta su uno striscione che ha guidato la protesta di un gruppo di alcune decine di manifestanti oggi pomeriggio a Milano, nei pressi del Pirellone, durante l’attesa riunione tecnica tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo governo politico nazionale.

La protesta a Milano durante il vertice Lega-M5S: «Reddito per tutti, razzismo per nessuno»

Lo striscione è stato esposto all’ingresso della strada che conduce al grattacielo Pirelli, dove erano riuniti i vertici del Carroccio e del M5S. I manifestanti hanno esposto anche sagome dei leader politici, di Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi. Le facce del leader M5S e del presidente di Forza Italia sono spuntate anche su uno stesso cartello con il messaggio: «La doppia faccia della casta». Su un altro cartello invece: «Salvini, Di Maio, Renzi e Berlusconi, tutta la casta dei coglioni». I manifestanti, dei centri sociali, erano tutti giovanissimi e hanno protestato davanti a entrambi gli ingressi del Pirellone. «Salvini più Di Maio, la doppia faccia della casta», è uno dei cori intonati.

