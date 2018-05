Berlusconi è stato riabilitato, ora si può candidare

Silvio Berlusconi ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Milano la riabilitazione, che cancella tutti gli effetti della condanna subita nel 2013 nell’ambito del processo sui diritti Mediaset e quindi anche l’incandidabilità imposta dalla legge Severino. In altre parole l’ex premier e leader di Forza Italia può di nuovo presentarsi alle elezioni: se si dovesse tornare alle urne, avrebbe il diritto di presentarsi alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. La notizia della decisione del tribunale è stata data dal Corriere della Sera, in un articolo a firma di Giuseppe Guastella, che spiega

La decisione di concedere la riabilitazione all’ex presidente del Consiglio, che inizialmente era stata prevista da qualcuno per il prossimo mese, è stata invece presa nel tardo pomeriggio di ieri dal Tribunale di sorveglianza in camera di consiglio, cioè senza la presenza della difesa e del rappresentante della Procura generale, dopo che il 12 marzo i legali di Berlusconi, gli avvocati Franco Coppi e Niccolò Ghedini, avevano depositato nella cancelleria al settimo piano del Palazzo di Giustizia l’istanza con la richiesta firmata dal loro assistito. Erano già passati quattro giorni (ma di mezzo c’era un fine settimana) dalla scadenza dei tre anni che la legge prevede che debbano trascorrere dalla espiazione completa della pena prima che si possa presentare la domanda, termine appunto che cadeva l’8 marzo scorso.

Silvio Berlusconi riabilitato, cancellati gli effetti della condanna: adesso è candidabile

Il codice penale stabilisce che la riabilitazione «estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna». Per ottenerla bisogna aver «adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato», come aver risarcito il danno. ma non solo. Il condannato, dopo l’espiazione, deve aver dato «prove effettive e costanti di buona condotta» e di essersi reinserito nella comunità rispettandone, nei limiti del possibile, le regole. L’ordinanza del Tribunale è immediatamente esecutiva. Dunque Berlusconi già da ieri è formalmente riabilitato a tutti gli effetti. Ovviamente la riabilitazione dell’ex presidente del Consiglio, ancora protagonista sulla scena politica, potrebbe pesare anche sulla partita per la formazione di un nuovo governo. La notizia arriva proprio nel giorno decisivo della trattativa tra Movimento 5 Stelle per la nascita di un esecutivo politico. Berlusconi non aveva potuto candidarsi alle ultime Politiche del 4 marzo. A pochi giorni dal voto ha indicato Antonio Tajani come candidato premier di Forza Italia. Ora recupera l’agibilità politica.

(Foto da archivio Ansa)