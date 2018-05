Matteo Salvini è un grande tifoso del Milan, e non si è voluto perdere la finale di Coppa Italia tra la sua squadra del cuore e la Juventus svoltasi ieri sera a Roma. Uno screenshot della partita colto da Nonleggerlo mostra Salvini mentre è al telefono, seduto in tribuna autorità dello stadio Olimpico. Molto probabile che in quel momento il leader della Lega stesse trattando al telefono per trovare una intesa sull’avvio del governo tra il suo partito e il Movimento 5 Stelle.

Matteo Salvini tratta al telefono per il governo con Di Maio mentre è allo stadio per Juventus-Milan

Davvero particolare, da tifoso quasi ultrà, l’abbigliamento da “zarro” di Salvini, con un cappellino del Milan certo indefinibile come sobrio. Una delle chiavi del successo del leader della Lega è la sua immagine da leader vicino alle sensibilità popolari, e sicuramente Matteo Salvini recita benissimo questa parte.

Al di là delle posizioni politiche espresse, rimangono forti perplessità sul voler mantenere a tutti i costi questo modello di comportamento anche in fasi così delicate come la formazione di un nuovo governo, che partirebbe dopo più di due mesi di stallo, a conclusione di una paralizzante crisi politica per le nostre istituzioni.

Maggior sensibilità verso il ruolo istituzionale che si ricopre a volte aiuterebbe, probabilmente anche a prendere più voti quando si passerà dalle promesse alla realtà.