Rocco Casalino è stato colto dalle telecamere di DiMartedì con uno sguardo stravolto durante la partecipazione di Luigi Di Maio alla trasmissione di Giovanni Floris. Il capo politico del M5s era accompagnato negli studi TV dal responsabile della comunicazione dei Cinque Stelle, una delle figure più importanti all’interno del movimento.

Rocco Casalino ha lo sguardo stravolto mentre guarda Luigi Di Maio a DiMartedì

Rocco Casalino in queste settimane ad alta tensione politica sta affiancando costantemente Di Maio: nell’assemblea con il gruppo parlamentare era al suo fianco mentre il leader pentastellato spiegava a deputati e senatori perché non era più possibile formare un nuovo governo dopo il terzo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica. A DiMartedì Luigi Di Maio ha svolto una lunga intervista con Giovanni Floris, in cui ha reiterato fondamentalmente gli stessi concetti espressi negli scorsi giorni. Elogio al capo dello Stato Mattarella per la sua pazienza e la sua correttezza istituzionale, ma fermo no a qualsiasi governo non politico.

LEGGI ANCHE > BEPPE GRILLO IRONIZZA SUI RIFIUTI DI ROMA

A Di Martedì Di Maio ha rivolto nuovi attacchi a Salvini e al PD per aver messo i loro interessi partitici di fronte a quelli dei cittadini, rappresentati secondo Di Maio dal M5S. Il capo politico pentastellato ha rimarcato come avrebbe preferito un governo con la Lega viste le ignobili leggi fatte da Renzi quando era al governo del Paese, ma che di fronte all’indisponibilità di Salvini a rompere la coalizione con Berlusconi aveva voluto aprire un dialogo col PD per dare un esecutivo all’Italia.

A queste affermazioni Rocco Casalino ha applaudito, ma dopo poco più di venti minuti di intervista anche lo stakanostiva non ha retto ed è stato colto dalle telecamere mentre guardava stralunato e stravolto Luigi Di Maio mentre affermava il suo rifiuto a trattare una revisione della legge elettorale in questa legislatura.

Lo sguardo di Casalino è stato isolato e colto da Nonleggerlo sul suo profilo Twitter.