Elon Musk sarà il nuovo Willy Wonka? Presto potrebbe aprire una fabbrica di caramelle

Dopo avere lanciato una Tesla nello spazio ed essersi reso protagonista nel campo dell’innovazione tecnologica mondiale, il patron di Tesla Elon Musk promette di fare la voce grossa con un altro tipo di produzioni, questa volta un po’ più conservative.

Ebbene, si tratta di caramelle. L’ha dichiarato lo stesso Musk con un tweet, dicendosi eccitato per la nuova avventura.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing

— Elon Musk (@elonmusk) 5 maggio 2018