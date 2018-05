La Iena Monteleone risponde alla compagna di Fico sul servizio sulla colf (e cita pure lui Guccini)

Non si placano le polemiche per il servizio delle Iene sulla presunta «colf in nero» al lavoro nella casa della compagna di Roberto Fico. Due giorni fa l’avvocato del presidente della Camera ha parlato di una possibile querela per diffamazione nei confronti della trasmissione di Italiauno. Ieri la compagna di Fico Yvonne De Rosa ha pubblicato su Facebook un post (poi rimosso) che in molti hanno ricollegato alla vicenda. Sul social network ha riportato alcuni versi della canzone di Francesco Guccini Cirano: «Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti». Parole che sono state precedute anche dalla frase criptica «dedico la grandezza a voi attori di questa commedia».

Il servizio sulla presunta «colf in nero», la Iena Monteleone risponde alla compagna di Fico

L’inviato delle Iene Antonino Monteleone, autore del servizio sulla presunta colf, ha risposto sulla sua pagina Facebook con altri versi dello stesso brano di Guccini, in un post dedicato ai «politici rampanti» che «hanno fatto del qualunquismo un’arte»: «Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto, infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio perchè con questa spada vi uccido quando voglio. Non me ne frega niente se anch’io sono sbagliato, spiacere è il mio piacere, io amo essere odiato; coi furbi e i prepotenti da sempre mi balocco e al fin della licenza io non perdono e tocco, io non perdono, non perdono e tocco».

Il servizio delle Iene ha generato anche uno scontro tra noti opinionisti. Il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e l’editorialista Selvaggia Lucarelli sono stati duramente criticati dal giornalista di Libero Filippo Facci per aver attaccato la trasmissione di Italiauno e aver quindi preso le difese di Fico e della sua compagna.

(Immagine: un frame tratto dal servizio del programma Le Iene sulla presunta colf pagata in nero dal presidente della Camera Roberto Fico. Credit: ANSA / MEDIASET)