Ambra risponde alle polemiche post 1° Maggio pubblicando la foto dei suoi slip

A maglioncino rispose con gli slip. La polemica sull’abbigliamento di Ambra Angiolini al Primo Maggio 2018 – ma una serie di commenti negativi sono stati rivolti anche al rapper Sfera Ebbasta – è stata schermata con un post ironico su Instagram dalla conduttrice. Che ha pubblicato una fotografia del suo ultimo stock di slip, indossati – a quanto pare – anche sul palco del concertone a San Giovanni.

Ambra Angiolini slip su Instagram per rispondere a polemiche su maglione

«Però i miei slip costavano pochissimo! – ha scritto Ambra su Instagram – Ora posso riappropriarmi delle parole dette, dell’energia nuova, della poca retorica e di un concerto che per chi lo ha vissuto è stato e sarà sempre qualcosa di più che una maglietta firmata, comprata o prestata? #primomaggio #ancoragrazie».

Ambra Angiolini slip, c’è anche la polemica con Sfera Ebbasta

Nel corso della sua conduzione, infatti, Ambra era stata presa di mira per il costo eccessivo di un capo di abbigliamento che in tantissimi hanno riconosciuto: si tratta del maglioncino multicolore firmato da Alberta Ferretti. Per i telespettatori – ma anche per chi ha partecipato dal vivo al concerto – indossarlo ha messo in evidenza una contraddizione: da un lato le tematiche del lavoro precario, dall’altro lo sfoggio inutile di ricchezza.

Lo stesso contrasto è stato messo in luce durante l’esibizione di Sfera Ebbasta che ha indossato due Rolex e un outfit di Gucci. Mentre il rapper, però, ha scelto la polemica per rispondere ai commenti negativi, la conduttrice ha optato intelligentemente per l’arma dell’ironia.