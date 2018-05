La compagna di Fico cita Guccini per la vicenda della «colf in nero»?

La citazione è di quelle colte, che faranno piacere anche a un certo ambiente della sinistra. Yvonne De Rosa, la compagna di Roberto Fico, ha scritto su Facebook un post che in molti hanno ricollegato alla presunta vicenda della «colf in nero» raccontata dal programma Mediaset de Le Iene. «Le verità cercate per terra, da maiali – ha scritto la De Rosa -, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti».

LEGGI ANCHE > Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio attaccati da Filippo Facci per la difesa di Roberto Fico

Yvonne De Rosa, la citazione di Francesco Guccini

In tutto ciò, i versi della nota canzone Cyrano del cantautore emiliano sono stati preceduti dalla criptica frase «dedico la grandezza a voi attori di questa commedia». In tanti sui social network hanno voluto vedere il legame tra questa citazione e la vicenda della colf della casa di Napoli in cui vive la compagna di Roberto Fico: Le Iene hanno ipotizzato che il presidente della Camera non abbia versato i contributi alla collaboratrice Imma, che lo stesso Fico ha definito una cara amica della compagna Yvonne.

Yvonne De Rosa, c’è collegamento con la ‘colf in nero’ di Fico?

Per questo suo post, la compagna del presidente della Camera ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà: «Meravigliosa grandissima risposta», «Manco la capiranno… tutti presi dalle loro teorie. Sono come il plancton, vivono in superficie. Non capiranno mai la profondità. Grande Yvonne, grande Roberto», «Non ti curar di lor, passa senza nemmeno guardare». Sono soltanto alcuni dei commenti che hanno riempito la sua bacheca, a proposito di un post che sta ottenendo moltissimo successo.

Tuttavia, Yvonne De Rosa non ha mai pubblicamente citato la vicenda della presunta colf in nero, né fatto riferimento a Roberto Fico. Il collegamento tra la citazione di Francesco Guccini e gli ultimi episodi di cronaca è stato totalmente ipotizzato dagli utenti di Facebook e da fonti di stampa.