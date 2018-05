Il ‘marxista’ Diego Fusaro ha iniziato una collaborazione con il giornale di CasaPound | VIDEO

Diego Fusaro sbarca anche su Il Primato Nazionale, la rivista ufficiale di CasaPound. Da oggi, per i prossimi mesi, il filosofo che si dichiara marxista scriverà la rubrica La ragion populista. Il suo scopo, dichiarato in un video di presentazione, è quello di «pensare altrimenti rispetto a come vorrebbero che si pensasse i padroni del discorso».

LEGGI ANCHE > Diego Fusaro reputa il Pd il nemico numero uno del Movimento 5 Stelle

Diego Fusaro Primato Nazionale, il video con l’annuncio della collaborazione

Così, dopo le pubblicazioni per Einaudi, dopo i volumi sul comunismo per Bompiani e per Feltrinelli, dopo la collaborazione periodica con il Fatto quotidiano, Diego Fusaro arricchisce il suo palmarès e offre il suo contributo anche a un mensile (e al relativo sito web) che è ascrivibile direttamente all’universo dell’estrema destra italiana.

Il Primato Nazionale ha presentato così la collaborazione con Diego Fusaro: «Punto di riferimento per tutta la cultura non conformista italiana, Il Primato Nazionale è lieto di ospitare, da oggi, una rubrica del filosofo Diego Fusaro – ha scritto la redazione sui social network -. Abbiamo origini differenti e visioni non sempre convergenti, ma la stessa volontà di uscire dalla gabbia del mondialismo».

Il primo articolo di Diego Fusaro per Il Primato Nazionale illustra la ragione del titolo della rubrica scritta dal filosofo. Secondo lui, lo scopo dei suoi scritti sarà quello di difendere le ragioni «dei dominati e non dei dominanti, del Servo e non del Signore».

Diego Fusaro Primato Nazionale, le reazioni

Diverse le reazioni all’annuncio di questa collaborazione. Il giornalista e docente Christian Raimo ha dedicato un lungo post su Facebook alla notizia: «È una notizia importante – scrive Raimo -, per tutti coloro che pensano che il fascismo non sia una cultura politica, che bastano due norme tipo legge Fiano per togliere i gagliardetti di Predappio, che CasaPound è folklore, etc..». La preoccupazione per questa collaborazione si tocca con mano, dal momento che Fusaro è diventato sempre di più il punto di riferimento intellettuale di un certo tipo di destra (che spazia da CasaPound e arriva alla Lega). Il lavoro di Fusaro per Il Primato Nazionale non fa altro che rendere esplicito questo tipo di legame.