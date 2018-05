Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio sono stati attaccati da Filippo Facci per la difesa di Roberto Fico. Il presidente della Camera dei Deputati è stato accusato dalle Iene di aver utilizzato una colf in nero, che avrebbe preso in realtà in cura la sua compagna Yvonne, un’amica di lunga data della sua fidanzata.

La donna ucraina che ha aiutato la compagna di Roberto Fico ha però detto di essere stata assunta regolarmante, creando una contraddizione con il racconto del presidente della Camera dei Deputati. Molti politici di centrodestra, in particolare di Forza Italia, hanno chiesto le dimissioni di Fico, che invece ha minacciato querela alle Iene e non ha finora risposto alle contraddizioni rilevate dal programma.

Tra i difensori di Roberto Fico c’è il Fatto Quotidiano, attaccato da Filippo Facci in un editoriale su Libero Quotidiano di oggi. Il commentatore della testata di Vittorio Feltri se l’è presa con il fondo scritto da Selvaggia Lucarelli sul Fatto del primo maggio, che contraddice il pezzo di Peter Gomez che invece chiedeva sul FattoQuotidiano.it spiegazioni a Fico dopo il servizio delle Iene.

«Il risultato è che il direttore del Fatto cartaceo, Marco Travaglio, un articolo sul caso Fico l’ha fatto scrivere alla Lucarelli, non a Peter Gomez: è lei la scrittrice di quest’età molto basso-imperiale, anche se non è di Roma ma di Civitavecchia. E il suo articolo – una broda di una pagina – in pratica dice soltanto che Le Iene, per la questione della colf in nero, dovevano rivolgersi direttamente a Yvonne, la compagna di Fico: anche se forse non l’hanno fatto perché lei è malata.L’articolo dice così, a parte una conclusione in cui la Lucarelli si chiede maliziosamente se l’intervistatore de Le Iene abbia la colf in regola, poiché «trasparenza e onestà non è solo lo slogan dei Cinque Stelle, ma anche quello de Le Iene». Già: e quello del Fatto Quotidiano, invece? Cioè: da una settimana, sul caso Fico, il quotidiano più moralista d’Italia si occupa del galateo delle domande e se ne fotte delle risposte, col formidabile risultato di sollevare fondamentali interrogativi, ora, sulla colf di Antonino Monteleone Detto questo, come dire: sono veramente dei cialtroni», scrive Facci.

Dopo aver ripetuto l’accusa di cialtroni, l’editorialista di Libero attacca ancora Selvaggia Lucarelli, con la sarcastica definizione di cougar. «È facile aspettarsi, dopo questo articolo, una ficcante indagine della cougar di Civitavecchia circa i contributi versati alla mia colf. Le anticipo che è tutto regolare e la strapago: almeno quanto lei – la cougar – non a caso meriterebbe»,conclude Facci su Libero.