Facebook lancia Dating (proprio come Tinder)

Iniziate a tremare. Facebook sta per lanciare la possibilità di fare dating sul social. Lo ha annunciato oggi Mark Zuckerberg durante il keynote F8 a San Jose, California.

Si chiama Dating. Facebook Dating, spiega Mark “servirà per costruire relazioni reali, a lungo termine, non solo per i collegamenti“. Zuckerberg ha poi spiegato la novità. Dating sarà presente all’interno dell’app principale di Facebook, ma sarà completamente opzionale. “Lo abbiamo progettato pensando alla privacy e alla sicurezza sin dall’inizio. I tuoi amici non vedranno il tuo profilo e verrai suggerito solo a persone che non sono i tuoi amici“, ha spiegato.

C’è “pass” e “interested” a cuoricino. Proprio come Tinder. Solo che stavolta avrai maggiore privacy. Non una iscrizione a una piattaforma ex novo ma la possibilità di esser aggiunto da altri o di aggiungere altri in totale riservatezza.

Il Facebook product chief Chris Cox ha parlato anche della funzione chiamata “sblocco”, che consentirà a qualsiasi utente della piattaforma di rendere il proprio profilo visibile agli altri partecipanti di eventi o membri di gruppi. Da lì, la messaggistica avviene in thread di chat distinti, separati da Facebook Messenger. Una tecnica utile, per non farsi scoprire. Non c’è una limitazione della opzione Dating per chi si dichiara in relazione con qualcuno o sposato sulla piattaforma Facebook.

Siete stati avvisati/e.