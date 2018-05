Ambra Angiolini è stata criticata sui social media, in particolare su Twitter, per la sua conduzione del concerto del Primo Maggio, il tradizionale appuntamento musicale organizzato dai sindacati per festeggiare la festa dei lavoratori.

La polemica, che è diventata anche trending topic su Twitter, è stata piuttosto pretestuosa. Ambra Angiolini è stata criticata per aver indossato un maglione color arcobaleno realizzato dalla stilista Alberta Ferretti.

Un capo di abbigliamento costoso, come spesso capita quando si tratta di abiti indossati per le trasmissioni TV.

Lo stesso maglione è stato poi indossato da Lodo Guenzi degli Stato Sociale, una scelta che è sembrata una risposta ai tanti tweet critici scritti contro l’abbigliamento di Ambra Angiolini.

La conduttrice del “concertone” è stata criticata anche per il suo passato, ultraremoto se ci è consentito il termine, a Non è la Rai. La trasmissione di Gianni Boncompagni è stata sicuramente uno dei simboli della TV spazzatura degli anni novanta, ma da allora non è passato solo molto tempo. Ambra Angiolini ha costruito una nuova carriera dopo la visibilità regalata dalla TV quando era giovanissima, e si è dimostrata una bravissima attrice, tanto da esser insignita con i più prestigiosi premi del cinema italiano per il suo esordio nel film di Ferzan Özpetek Saturno Contro.

Criticare una conduttrice per un programma TV “berlusconiano” di più di vent’anni fa appare molto pretustuoso, perfino peggio rispetto ai tanti tweet contro il maglione di Albera Ferretti.