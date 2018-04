Il necrologio di Mussolini sul Giornale di Vicenza: «Un Rosario per ricordare il Duce»

Il 73esimo anniversario della morte di Benito Mussolini viene ricordato oggi con un necrologio fatto pubblicare sul quotidiano Il Giornale di Vicenza dai nostalgici dell’associazione Continuità Ideale, che da anni celebrano con questa iniziativa la data del 28 aprile. Nel necrologio si annuncia per domani sera, «assieme a tutti i camerati caduti per l’onore dell’Italia», la recita di un rosario per il Duce davanti alla chiesa del Cimitero Maggiore di Vicenza. La cerimonia sarà officiata da Floriano Abrahamowicz, un sacerdote espulso dalla Chiesa per aver più volte negato in passato l’esistenza delle camere a gas nei lager nazisti.

Il necrologio di Mussolini sul giornale a 73 anni dalla morte

Il necrologio di Mussolini sul quotidiano è circolato anche sui social network, generando anche lo stupore degli utenti. Su Facebook un utente, Massimo Borriello, che ha condiviso l’immagine, ha scritto: «Qualche minuto fa, sbirciando il Giornale di Vicenza di oggi 27 aprile ‘buttando un occhio a qualche sepoltura’ (cit. Antonio De Curtis in arte Totò) leggo con incredulo sgomento che domani 28 aprile, ricorrenza della morte del Cav. Benito Mussolini Si terrà a Vicenza un Santo Rosario per ricordare il Duce. Vi allego, prima di diventare triviale e perdere lo stile che mi caratterizza, il necrologio in questione. Non voglio aggiungere altro. Il sottoscritto si astiene, al momento, dal prendere decisioni in merito».

Non è la prima volta che Continuità Ideale fa pubblicare su un quotidiano un necrologio del Duce. Era già successo in passato, anche sul Giornale di Vicenza.

(Immagine di copertina: necrolgio di Mussolini su Il Giornale di Vicenza. Fonte: profilo Facebook di Massimo Borriello – www.facebook.com/massimo.borriello)