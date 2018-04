Cosa c’è di credibile sulla rissa “sfiorata” nello spogliatoio della Juventus dopo la sconfitta con il Napoli

Il sito Tuttojuve.net ha ricostruito in maniera molto dettagliata gli attimi di tensione nello spogliatoio della Juventus dopo la sconfitta con il Napoli di domenica scorsa.

Allegri sarebbe stato addirittura cacciato dai senatori della squadra bianconera:

Higuain,Dybala,Marchisio e Alex Sandro hanno impedito l’ingresso negli spogliatoi di Massimiliano Allegri .Il tecnico con Landucci si era portato sull’uscio dello spogliatoio ma questi 4 giocatori si gli hanno gridato contro.Ma non si è capito cosa dicessero solo le parole di Marchisio sono arrivate all’esterno. Durissime le invettive di Marchisio: “Vattene ci remi contro” avrebbe gridato il principino torinese.Lui e Dybala i più agguerriti contro il tecnico.Higuain e Alex Sandro hanno bloccato l’allenatore e lo hanno rispedito fuori.Il tutto si è verificato dopo la partita con la rabbia che schiumava dopo il goal di Koulybaly.Il tutto si è verificato dopo lo sfogo di Buffon che aveva gridato contro i compagni scatenando la reazione di Benatia che lo ha risposto a tono.Buffon ce l’aveva anche con l’allenatore il vero motivo degli scontri del dopo partita.Ora la squadra vuole fare quadrato,ha isolato l’allenatore.Per i giocatori la colpa di tutto è sua. Marchisio è scatenato contro l’allenatore e Dybala potrebbe chiedere di essere ceduto se rimane questo scadente allenatore in panchina.Un parapiglia che avrà un seguito.Allegri non pare sia gradito alla squadra.