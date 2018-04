A 50 giorni dalle Elezioni Politiche continuano i colloqui tra vertici delle istituzioni e partiti per verificare se c’è la possibilità di intesa per la formazione di una maggioranza parlamentare e la nascita di un nuovo governo. Dopo due giri di consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale (del 4 e 5 aprile e del 12 e 13 aprile) e dopo gli incontri della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a Palazzo Giustiniani (del 18 e 19 aprile) oggi tocca a Roberto Fico. Il presidente della Camera ha ricevuto ieri dal capo dello Stato un mandato esplorativo per verificare se ci sono margini per una trattativa e un accordo tra Pd e M5S. Fico riceve a Montecitorio alle 14.30 la delegazione Dem e alle 18 i vertici del Movimento 5 Stelle, il suo partito. Dovrà riferire a Mattarella entro giovedì. Qui la diretta live.

Le consultazioni di Fico, a Montecitorio colloqui con Pd e M5S: la diretta

ore 14.50. Governo, gli scenari: tempi stretti per un’intesa Pd-M5S o governo del presidente. I tempi per trovare un’intesa tra Pd e Movimento 5 Stelle sembrano essere ristretti. Chi nel Partito Democratico preme per un’apertura ai pentastellati per sedersi ad un tavolo e valutare proposte spera che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conceda altro tempo dopo giovedì, il giorno entro il qaule il presidente della Camera Roberto Fico deve riferire sull’esito delle consultazioni. Molti temono che l’alternativa all’assenza di un’intesa in tempi rapidi sarebbe un governo del presidente.

ore 14.40. Le consultazioni di Fico, in corso colloquio con Martina, Delrio e Marcucci. La delegazione Dem che sta incontrando Roberto Fico a Montecutorio è composta dal segretario reggente del partito Maurizio Martina e dai due capigruppo di Senato e Camera, Andrea Marcucci e Graziano Delrio.

ore 14.35. Le consultazioni di Fico, delegazione Pd a Montecitorio. A Montecitorio è arrivata la delegazione del Pd. Il colloquio tra presidente della Camera Roberto Fico e vertici del Partito Democratico era programmato per le 14.30. Sono dunque iniziate alla Camera le consultazioni della terza carica dello Stato per la formazione del nuovo governo. Dopo gli esponenti Dem Fico, alle 18, incontrerà il M5S.

ore 14.25. Governo, Pd ancora diviso sul dialogo con il M5S. Il Partito Democratico dovrebbe presentarsi dal presidente della Camera Roberto Fico mantenendo la porta ancora semichiusa a un confronto con il M5S. Il Pd sembra non aver ancora maturato al proprio interno una posizione comune, che potrebbe essere invece raggiunta nei prossimi giorni, magari con una direzione. I Democratici sono tuttora spaccati tra chi, come l’ex premier Matteo Renzi è fermo sulla luinea del no agli accordi con i pentastellati e chi, come il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, è pronto a prendere in considerazione un canale di dialogo.

ore 14.10. Le consultazioni di Fico, scelte di Pd e M5S cruciali per superare lo stallo. Dopo sette settimane di stallo e inutili tentativi di trattativa tra centrodestra e M5S (con veti reciproci) le scelte del Pd e dei pentastellati di oggi possono contribuire ad uscire dall’impasse. Un’intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle è al momento ancora improbabile, ma non impossibile come appariva solo qualche settimana fa. Il centrodestra è pronto ad opporsi ad una simile soluzione. Il leader della Lega Matteo Salvini stamane su Twitter ha scritto: «Pd al governo? No, grazie. Farò di tutto perché il voto degli italiani sia rispettato, da Roma e da Bruxelles. Ps: guarda caso i clandestini tornano a sbarcare…».

ore 13.55. Le consultazioni di Fico, in corso riunione Pd. È in corso al Nazareno, sede nazionale del Partito Demcoratico, la riunione dei vertici Dem. Partecipano il segretario reggente Dem Maurizio Martina i capigruppo di Camera dei deputati e Senato, rispettivamente Graziano Delrio e Andrea Marcucci, e il presidente Matteo Orfini. La delegazione Pd incontrerà il presidente della Camera Roberto Fico a Montecitorio alle 14.30.

ore 13.45. Le consultazioni di Fico, su Fb rimosso un video di Marcucci (Pd) anti-M5S. Una strana cancellazione su Facebook. Dalla pagina del Pd è sparito un video del capogruppo al Senato Andrea Marcucci in cui si definisce «quasi impossibile» tra Dem e Movimento 5 Stelle. Il filmato è stato prima pubblicato, poi rimosso. Il dettaglio è stato notato da alcuni parlamentari dello stesso Partito Democratico, che osservano come adesso sulla pagina campeggi in apertura l’intervista a Repubblica in cui Dario Franceschini invita al confronto con i pentastellati.

LEGGI ANCHE > Il capogruppo Marcucci chiude a Fico, ma il video viene ‘censurato’ dalla pagina del PD | VIDEO

ore 13.40. Le consultazioni di Fico, riunione Pd prima del colloquio. È programmato al Nazareno un incontro dei vertici del Partito Democratico prima del colloquio a Montecitorio con il presidente della Camera. All’incontro probabilmente, oltre al segretario reggente Maurizio Martina, anche i capigruppo di Camera e Senato, rispettivamente Graziano Delrio e Andrea Marcucci, il presidente dell’assemblea Matteo Orfini, e il coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini.

ore 13.40. Governo, nel Pd confronto sul dialogo con il M5S. Ai colloqui di Roberto Fico a Montecitorio, il Partito Democratico arriva ancora diviso su come porsi rispetto alla possibilità di un dialogo con il Movimento 5 Stelle. Dalle dichiarazioni degli esponenti Dem sono emerse posizioni non univoche. In un’intervista a Repubblica il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha dichiarato che il Pd ha «l’obbligo» di aprire un confronto «senza pregiudiziali» con i pentastellati, tenendo il partito «unito» a cominciare dal suo leader «più influente», Matteo Renzi. Il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, intanto in un tweet: «Vedo serio rischio che Pd sia troppo antisistema per allearsi con M5s attuale». In un altro messaggio, poi, un commento sui primi 50 giorni trascorsi dal voto: «Fico esplora, Salvini passeggia (ma non marcia), Di Maio informa. Intanto programmi cambiano, contratti vengono redatti da Professori su input di chi considera Governo dei tecnici e professori male assoluto. Nessuno mette in discussione Nato e Euro. Non male per primi 50 giorni». La parola spetta al segretario reggente Maurizio Martina.

Lo streaming

Per i colloqui di Roberto Fico con Pd e M5S a Montecitorio è stata programmata una diretta streaming delle dichiarazioni delle delegazioni. A trasmetterle la webtv e il canale satellitare della Camera dei deputati.

Il calendario

Il calendario delle consultazioni di oggi di Roberto Fico a Montecitorio prevede colloqui solo con i rappresentanti di Partito Democratico e M5S. Alle 14.30 è previsto l’incontro con la delegazione Pd e alle 18 con quella del Movimento 5 Stelle.

(Foto: ANSA / ETTORE FERRARI)