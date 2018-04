Roberto Fico convocato al Quirinale alle 17

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il presidente della Camera Roberto Fico al Quirinale per le ore 17. Con ogni probabilità, l’esponente del Movimento 5 Stelle riceverà un mandato esplorativo dopo che quello alla seconda carica dello Stato, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, può essere considerato fallito.

ROBERTO FICO AL QUIRINALE, IL POSSIBILE MANDATO

Roberto Fico avrà il compito di esplorare la possibilità di costruire un governo che abbia come fulcro il Moviemento 5 Stelle, ma che guardi al Partito Democratico e a Liberi e Uguali per formare una maggioranza. Tuttavia, non sembra ancora esclusa del tutto una possibile alleanza con la sola Lega, priva della ‘zavorra’ rappresentata da Silvio Berlusconi. Il presidente della Repubblica ha comunque atteso i risultati delle elezioni regionali in Molise – che hanno visto trionfare la coalizione di centro-destra – prima di fare il passo ufficiale.

Perché Roberto Fico è stato convocato al Quirinale

Un mandato esplorativo di Roberto Fico era già stato annunciato nel fine settimana, dopo che le consultazioni della Casellati non sono andate a buon fine. Verificata l’impossibilità di una maggioranza che tenga insieme tutti i partiti da M5S a Lega, passando per Forza Italia e Fratelli d’Italia, ora è il momento di verificare la possibile tenuta di un governo che guardi all’altra parte dell’arco istituzionale.

Per questo motivo, quindi, è stato scelto Roberto Fico, che viene considerato all’unanimità il pentastellato con lo sguardo più a sinistra. La Sala Stampa del Quirinale aprirà alle ore 15.30 per permettere ai giornalisti di seguire l’incontro istituzionale tra la prima e la terza carica dello Stato. Al momento, non si registra alcuna reazione da parte del presidente della Camera, il cui ultimo post sui social network è stato dedicato alla Giornata mondiale del Libreo.