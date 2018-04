È nato il terzo Royal Baby figlio di William e Kate

È nato il terzo Royal Baby figlio del principe William e della duchessa di Cambridge Kate Middleton ed è un maschio. Ad annuncialo è stato Kensington Palace precisando che Kate ha dato alla luce alle 11.01 un bambino di circa 3,8 kg e che madre e neonato stanno bene. Il parto è avvenuto nella Lindo Wing, l’ala privata del St Mary’s Hospital, nel centro di Londra, dove erano stati già partoriti il primogenito George e la secondogenita Charlotte. È stato il principe William stamattina ad accompagnare la moglie in ospedale. William è stato accanto alla moglie durante il travaglio.

Kate Middleton al St Mary’s Hospital di Londra per la nascita del terzo Royal Baby

Kate Middleton e suo marito aspettavano il loro bambino dopo il principino George, di 4 anni, nato il 22 luglio 2013, e dopo la principessa Charlotte, che compirà 2 anni il prossimo 2 maggio. Il nuovo arrivato sarà il quinto in linea di successione al trono britannico. Il sesso del nascituro non era stato anticipato. Kate era rimasta a riposo per circa un mese in vista del parto. Il suo ultimo impegno pubblico è stato un evento benefico a Londra, il 22 marzo.

(Foto Zumapress da archivio Ansa. Credit: Starmax / Newscom via ZUMA Press)