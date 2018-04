I risultati delle Elezioni Regionali in Molise: avanti il centrodestra, staccato il M5S

Centrodestra avanti sul M5S. Centrosinistra e Pd a picco. È questo il risultato delle Elezioni Regionali in Molise. Stando ai dati diffusi dal sito della Regione (aggiornati alle 7.25) a scrutinio concluso nella maggior parte dei seggi, 306 sezioni scrutinate su complessive 394, la coalizione di centrodestra guidata da Donato Toma è in testa con circa il 45% dei consensi davanti al Movimento 5 Stelle e al suo candidato presidente Andrea Greco.

I risultati delle Elezioni Regionali in Molise, centrodestra avanti sul M5S

Nel dettaglio, il candidato presidente Toma è al 44,52% contro il 37,42% di Greco. Molto indietro la coalizione di centrosinistra. Il candidato alla presidente della Regione Carlo Veneziale è al 16,88%. Agostino Di Giacomo di Casapound infine raccoglie pochi decimi di punto. Per quanto riguarda invece le liste, nel centrodestra Forza Italia si avvicina al 10% dei voti (9,68%) e batte la Lega, che resta poco oltre l’8% delle preferenze (all’8.17%) così come la lista Orgoglio Molise. Toma è sostenuto da ben nove formazioni. La lista M5S invece porta a casa meno voti del candidato presidente pentastellato Greco, al momento vicina al 30% (30,52%). Numeri estremamente bassi per le formazioni di sinistra e centrosinistra. Il Pd si aggira intorno al 9% (8,70%). Liberi e Uguali è vicina al 3% dei consensi (3,29%). Veneziale è sostenuto da 5 liste.

Affluenza al 52%

L’affluenza alle urne delle Elezioni Regionali in Molise è stata molto bassa. Nell’intera giornata si sono recati ai seggi per votare il il 52,16% degli aventi diritto. A Campobasso ha votato il 62,69%, a Isernia il 59,67%. Nel complesso i votanti sono stati 173mila contro i 182 mila delle Elezioni Politiche del 4 marzo scorso.

Perché le elezioni in Molise sono importanti

I risultati delle elezioni in Molise, nonostante le piccole dimensioni della Regione, vengono considerati importanti anche a livello nazionale perché arrivano durante la complicata partita per la nascita di un nuovo governo, in un momento di impasse politica. Il successo del centrodestra potrebbe rafforzare le posizioni di Forza Italia e Lega, che hanno finora tentato inutilmente una trattativa e un accordo con il Movimento 5 Stelle per la formazione di una maggioranza in Parlamento.

