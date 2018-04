Quelli che si chiedono perché il prof di Lucca non abbia reagito

Stanno facendo discutere i video, adesso provenienti anche da altre città come Velletri, in cui un insegnante di Lucca viene bullizzato da uno dei suoi studenti. Nel filmato il ragazzo chiede la sufficienza minacciando e insultando il docente.

Molti si chiedono perché l’insegnante non abbia reagito.

Questa storia del video del #professore di Lucca non mi è chiara. Lui non reagisce minimamente… e se lo studente stesse scimmiottando i modi di fare usati normalmente del professore? Mah… — cheRoba (@martasuicubi) 19 aprile 2018

La scuola è specchio della società;

Genitori – non fate figli se non sapete crescerli#Professore – ad una certa basta buonismo

Media – non blurrateli perchè nascondete la vergogna (se ne hanno una)

Questi mostri – meritate il collegio militare

Complici – sospensione e bocciatura pic.twitter.com/HXmX3h2rsD — #71outof103 (@KenartsTheKing) 20 aprile 2018

Ora non so se sia possibile ma visto che il #professore credo sia un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni io avrei chiamato il 112 chiesto l’intervento della pattuglia e denunciato immediatamente il teppista perché non parliamo più di studente. #profesenzapolso? — beverari_M (@Beverari_M) 18 aprile 2018

E come doveva reagire? Doveva per caso insultare il giovane? Rispondere con violenza ad altra violenza?

Magari non voleva metter a rischio la sua cattedra, magari voleva evitarsi una denuncia, magari semplicemente aveva paura. O magari è una persona che si ritiene superiore a tutto questo. Ha mantenuto la mente lucida. E sopratutto si è comportato in modo civile. Civile, in mezzo a una situazione di totale bassezza e mediocrità.

Non è forse questo il miglior insegnamento da dare davanti a chi non ha la benché minima cognizione e il benché minimo rispetto della persona che si ha davanti?